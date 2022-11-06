"Пьяная била детей": Пассажирка поезда пожаловалась на соседку по купе

Пассажирка в поезде Караганда - Петропавловск сняла на видео пьяную соседку по купе, которая била дочь и ругала двоих маленьких детей. Свидетельница жестокого обращения с детьми опубликовала ролик в TikTok, которым заинтересовались полицейские и приняли меры, передает Tengrinews.kz.
Автор ролика написала, что женщина ехала в купе с 13-летней дочерью и двумя малышами. Старшая и попала под горячую руку нетрезвой матери. Она плакала и просила людей снять мать с поезда.
На видео
, которое выложили в Сеть слышно, как женщина ругается с проводником, который просит не бить ребенка. Когда очевидцы пытаются защитить подростка, женщина нецензурно выражается и заявляет, что она мать, несет ответственность и вообще, "дочь давно хочет замуж".
Ролик вызвал негодование у пользователей соцсети, а после им заинтересовались и стражи порядка.
"По данному факту установлена 36-летняя пассажирка поезда сообщением Караганда - Самара. В отношении нее сотрудниками Линейного управления полиции на станции Астана составлены сразу три административных протокола по части 3 статьи 440 КоАП "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", части 1 статьи 434 КоАП "Мелкое хулиганство" и части 1 статьи 127 КоАП "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего". Материалы направлены в Специализированный межрайонный административный суд Астаны для принятия процессуального решения", - сообщили в транспортной полиции.
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