Трагедия в Сеуле: в МИД прокомментировали сборы в Сети

В Министерстве иностранных дел прокомментировали сборы в сети по доставке тела казахстанки, погибшей во время празднования Хэллоуина в Сеуле, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Официальный представитель МИД Айбек Смадияров заявил, что на следующий день после инцидента были проведены переговоры с министерством иностранных дел Кореи и была достигнута договоренность о том, что все расходы по доставке тела погибшей до города Актобе корейская сторона понесет самостоятельно.
"Это трагический случай, было сложно разобраться. Наше посольство в Сеуле сделало все возможное. Тело было доставлено 3 ноября в Алматы и 4 ноября - в город Актобе. В некоторых СМИ прошла непроверенная информация, якобы 1 ноября уже доставлено было тело. Какие-то инсинуации были. К сожалению, есть группа недобросовестных людей, которые на этой смерти пытались заработать деньги и объявляли какие-то сборы в соцсетях. Мы заявляем, что корейская сторона полностью покрыла все расходы по доставке тела. И информация о том, что якобы не хватает денег на то, чтобы доставить ее тело в Казахстан, не соответствует действительности", - пояснил представитель МИД.
Напомним, 26-летняя уроженка Актюбинской области погибла в столпотворении, которое образовалось во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон, где расположены многие развлекательные заведения. Она являлась студенткой одного из вузов Кореи.
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