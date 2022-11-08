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Итальянку выдворили из Казахстана за двойное гражданство

Просмотров:386 Опубликовано: Сегодня, 09:52
Итальянку выдворили из Казахстана за двойное гражданство
Иллюстративное фото
В Костанае полицейские установили подданную Италии с двойным гражданством, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В октябре 2022 года сотрудниками миграционной службы на территории областного центра установлена гражданка Италии, которая с 2017 года нарушала законодательство в сфере гражданства", - сообщил начальник миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат Дутпаев.

За то, что бывшая казахстанка вовремя не сообщила о факте получения иностранного гражданства, 4 ноября специализированный суд по административным делам Костаная принял решение о выдворении ее за пределы Казахстана.

Отметим, что законодательно гражданам необходимо уведомлять органы внутренних дел либо заграничные учреждения Республики Казахстан в течение 30 календарных дней с момента приобретения гражданства иного государства.

Напомним, в начале октября семейную пару из России выдворили из Казахстана за двойное гражданство. По данным Департамента полиции на транспорте, нарушителей выявили в аэропорту Алматы.


Источник: Tengrinews.kz
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