Итальянку выдворили из Казахстана за двойное гражданство

В Костанае полицейские установили подданную Италии с двойным гражданством, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В октябре 2022 года сотрудниками миграционной службы на территории областного центра установлена гражданка Италии, которая с 2017 года нарушала законодательство в сфере гражданства", - сообщил начальник миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат Дутпаев.



За то, что бывшая казахстанка вовремя не сообщила о факте получения иностранного гражданства, 4 ноября специализированный суд по административным делам Костаная принял решение о выдворении ее за пределы Казахстана.



Отметим, что законодательно гражданам необходимо уведомлять органы внутренних дел либо заграничные учреждения Республики Казахстан в течение 30 календарных дней с момента приобретения гражданства иного государства.



Напомним, в начале октября семейную пару из России выдворили из Казахстана за двойное гражданство. По данным Департамента полиции на транспорте, нарушителей выявили в аэропорту Алматы.