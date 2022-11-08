28 тысячам казахстанцев простят кредиты

Микрофинансовые организации простят долги 28 тысячам казахстанцев. Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передает Tengrinews.kz.



Исполняющий обязанности председателя агентства Нурлан Абдрахманов в ответе на запрос депутатов от Ассамблеи народа Казахстана отметил рост проблемных кредитов.



По его словам, на 1 сентября объем беззалоговых потребительских кредитов, выданных казахстанскими микрофинансовыми организациями, составил 416 миллиардов тенге. Количество заемщиков превысило 1,3 миллиона человек.



За январь-август доля беззалоговых потребительских микрокредитов, просроченных более чем на 90 дней, выросла на 18,8 процента - до 71,3 миллиарда тенге. Количество проблемных заемщиков составило 434,2 тысячи человек.



"Значительный рост проблемных беззалоговых потребительских микрокредитов приходится на сегмент онлайн-микрокредитования. Так, количество проблемных заемщиков по беззалоговым потребительским онлайн-микрокредитам до 50 МРП выросло на 15,8 процента - до 380 тысяч человек, что составляет 88 процентов от общего количества проблемных заемщиков в МФО", - отмечается в ответе.



Просроченная задолженность по онлайн-микрокредитам составила 40 миллиардов тенге (56 процентов). В настоящее время в секторе микрофинансирования осуществляют деятельность 239 МФО, из которых 30 компаний работают в сегменте онлайн-микрокредитования.



Вместе с тем агентство реализует меры по снижению доли проблемных микрокредитов. По состоянию на 1 октября под эти действия попали 285,5 тысячи заемщиков. Полностью или частично прощена задолженность 66,4 тысячи заемщиков на сумму 585 миллионов тенге, по неустойке (штрафам, пене) - 756 миллионов тенге. Также реструктурированы микрокредиты на сумму 15,3 миллиарда тенге со списанием неустойки в размере 4,8 миллиарда тенге.



В рамках представленных индивидуальных планов до конца 2022 года МФО планируется реструктуризация проблемной задолженности на сумму 33,1 миллиарда тенге 432 тысячи заемщиков, частичное прощение проблемной задолженности на сумму 0,8 миллиарда тенге 107 тысяч заемщиков и полное прощение на сумму 0,6 миллиарда тенге 28 тысяч заемщиков.



"Совместно с заинтересованными госорганами прорабатываем отмену законодательной нормы по выдаче онлайн-микрокредитов до 50 МРП на 45 дней. В дальнейшем микрофинансовые организации будут выдавать стандартные микрокредиты по единой годовой эффективной ставке 56 процентов", – отметили в агентстве.



Кроме того, для защиты прав заемщиков физических лиц прорабатывается введение на законодательном уровне запрета на переуступку проблемной задолженности физических лиц по беззалоговым потребительским кредитам коллекторским агентствам.

