Финансовые пирамиды в Казахстане: вчера, сегодня, завтра

В Казахстане завершается расследование по делу финансовой пирамиды B2B Jewelry. 7 ноября Агентство по финмониторингу РК сообщило, что часть обманутых вкладчиков получили деньги назад: на текущий момент возвращено около 123 миллионов тенге. Тем не менее, до «победы» над пирамидами казахстанскому обществу далеко. О том, каковы масштабы проблемы, и как с ней борется государство – в материале Ia-centr.ru.



Масштаб проблемы



Проблема финансовых пирамид не нова для Казахстана – как и многие страны СНГ, РК познакомилась со схемами мошенников еще в 1990-е. Первая казахстанская пирамида называлась «Смагулов и К». Изначально некий Нурлан Смагулов (не путать с основателем Astana Group Нурланом Эркебулановичем Смагуловым) занимался легальным бизнесом, однако финансовые проблемы подтолкнули его к мошенничеству. В итоге, действуя по схеме российского «МММ», предприниматель обманул 35 тысяч вкладчиков. Новый пик активности пирамид в Казахстане пришелся на 2010-2013 годы – тогда граждане потеряли около 767 миллионов тенге ($5 млн), в том числе – на вкладах в «МММ-2011» Сергея Мавроди.



Со временем подходы мошенников менялись – они все чаще использовали социальные сети и мессенджеры. С осени 2019 года в соцсетях Казахстана шла агрессивная реклама финансовых контор «Гарант 24 ломбард», «Выгодный займ» и других. Компании скупали у казахстанцев автомобили и квартиры в рассрочку по ценам на 20% выше рыночных. Однако после юридического оформления сделки «покупатели» исчезали. Кроме того, «Гарант 24 ломбард» принимал депозиты под 30-40% годовых. В феврале 2020 года в мессенджере What'sApp распространилась интернет-игра, известная как «Котел» или «Черная касса». Создатели предлагали перевести деньги на специальный счет и привести с собой еще двух участников, обещая возможность получить больше сотни тысяч тенге.



Отличительной чертой многих финансовых пирамид является их транснациональный характер. Так, в 2018 году по просьбе департамента внутренних дел Алматы в московском аэропорту Шереметьево был задержан Павел Крымов. Основанные им пирамиды, такие как Questra World и Atlantic Global Asset Management, работали на территории Беларуси, Украины, России и Казахстана. Аналогичная ситуация произошла с B2B Jewelry, работавшей под прикрытием ювелирной торговли – пирамида зародилась в 2019 году на территории Украины, однако быстро открыла филиалы в России и Казахстане.



Новый пик деятельности пирамид РК пережила в пандемию. В 2021 наиболее крупными из них стали ACD Teсhnology и L – Capital (обе появились в Алматы). Кроме того, около 6 млрд тенге казахстанцы потеряли на фондовых и криптовалютных вкладах в компании Finiko, которая также действовала в России, США, Австрии, Германии, Венгрии, Кыргызстане и других странах.



Все чаще мошенники выбирали «почерк», связанный с инвестициями, биржевыми операциями и майнингом, популярность которых росла в последние годы. По словам старшего оперуполномоченного по особо важным делам департамента полиции Алматы Еркебулана Койшибаева: «Сейчас наблюдается тенденция рекламы инвестиций в криптовалюты. Мошенники создают инвестиционный сайт и сообщают, что якобы легально торгуют криптовалютами, акциями зарубежных компаний… Они пишут, что у них работают специалисты высокого класса, которые инвестируют в криптовалюты уже 10 лет и получают большую прибыль… И предлагают инвестировать в их компанию».



В феврале 2022 года МВД Казахстана сообщило, что новыми жертвами пирамид стали больше 30 000 казахстанцев, потерявших более 54 млрд тенге. В июне Высший совет по реформам констатировал, что в РК выявлены еще 17 тысяч пострадавших, обманутых на сумму 27 млрд тенге. Важно понимать, что эти цифры известны лишь по результатам уже расследованных дел. Многие пирамиды еще остаются «в тени», и о числе их жертв ничего неизвестно.



Кроме того, даже если привлечь основателей пирамиды к ответственности, возместить причиненный ими ущерб зачастую уже невозможно. Так, по делу B2B Jewelry свои деньги вернули лишь 197 казахстанцев. Между тем, по опубликованным данным финмониторинга, в эту пирамиду вложились не менее 10 000 человек.



Как в Казахстане борются с пирамидами?



Изначально финпирамиды в РК преследовались по статье о мошенничестве. Лакуну в законе заполнили к 2014 году, когда Нурсултан Назарбаев подписал закон об уголовной ответственности за организацию пирамид. Во многом изменения «подстегнули» появление «МММ-2011» и других подобных организаций. При этом казахстанские ведомства реагировали на ситуацию противоречиво. Так, финансовая полиция РК в 2012 году предложила привлекать к уголовной ответственности за соучастие вкладчиков, которые звали в пирамиды новых добровольцев.



После принятия нового уголовного закона активность силовиков по раскрытию мошеннических схем повышалась. В 2017 году в РК было открыто 74 уголовных дела по статье об организации пирамид, в 2018 году –103, в 2020 году – 180. При этом, по данным прокуратуры, количество выявленных преступлений в 2020 году (в разгар пандемии) выросло в 7 раз, по сравнению с предыдущим годом. В мае 2022 года МВД сообщило о регистрации 163 новых делопроизводств по фактам деятельности пирамид.



Между тем, превентивного контроля в отношении пирамид в Казахстане до 2020 года практически не было: создавая новые организации, мошенники почти не встречали препятствий. Перелом в ситуации произошел лишь на фоне пандемии. В 2020 году Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) при Минфине РК обязал ответственные службы докладывать о подозрительных транзакциях.



Тогда же Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) создало межведомственную рабочую группу, куда также вошли представители Нацбанка, Генпрокуратуры и МВД РК, КФМ, а также Мининформации и общественного развития. Кроме того, в январе 2021 года КФМ был выведен из состава Министерства финансов и преобразован в отдельное ведомство – Агентство по финансовому мониторингу (АФК), которое возглавил бывший председатель Комитета Жанат Элиманов.



Благодаря межведомственной координации АРРФР стал доступен список компаний, которые имели признаки пирамиды. В октябре 2021 года Агентство обнародовало реестр «организаций с признаками нелицензированной деятельности». В него вошла 121 организация, в том числе 56 пирамид. Сообщалось, что данный список будет оперативно пополняться, однако на данный момент обновленная версия реестра (на сайте Единого портала госорганов РК) недоступна. Кроме того, ответственные ведомства активно блокируют рекламу пирамид в интернете. К августу 2022 года органы финансового контроля выявили около 3000 ресурсов, посвященных рекламе мошеннических услуг.



12 июля 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, по которому была криминализована реклама пирамид. По закону 2014 года за нее полагалась лишь административная ответственность. После июля за рекламу пирамид злоумышленникам грозит от 2 до 4 лет заключения (в зависимости от степени тяжести преступления).



Можно ли победить пирамиды?



За последние два года система борьбы с пирамидами в Казахстане значительно изменилась. По словам представителя АФК Алибека Абдилова, работа ответственных ведомств была «качественно перестроена». Между тем, активная борьба с пирамидами следственных органов, координация силовых и финансовых ведомств и ужесточение законов пока не приносят желаемого результата. Ежегодный рост количества уголовных дел является не только показателем работы «органов», но также и косвенным маркером того, что пирамиды сумели перестроиться и сохранить свои ниши.



Появление реестра АРРФР (впрочем, несмотря на появление новых уголовных дел, на сайтах госведомств сейчас нет обновленных версий этого списка) и другая разъяснительная работа не уберегает казахстанцев от сомнительных инвестиций. Ряд экспертов «винят» в этом недостаточную финансовую грамотность граждан РК.



«Если посмотреть на гарантированную доходность от государства в Казахстанском фонде гарантии депозитов, то она в среднем составляет 12-13% годовых. Финпирамиды же предлагают краткосрочную высокую доходность, при этом утверждая, что она гарантированная. И есть люди, которые покупаются на эти условия в силу незнания, и те, кто осознанно идет на риск. Они планируют успеть получить доход, и после выйти из пирамиды. Но на деле, это не работает. Ведь обычно финансовые пирамиды не имеют своих активов», – отмечает сотрудник пресс-службы АРРФР Дмитрий Акмаев. По его словам, вернуть деньги через суд практически невозможно, ведь большинство пирамид регистрируются вне казахстанской юрисдикции (например, на Кипре).



Однако есть еще одна весомая причина, не позволяющая «победить» это «социальное зло». Распространенность пирамид, как правило, является маркером социального неблагополучия. По этой причине конторы по типу «МММ» так широко распространились в СНГ в 1990-е. Сегодня пирамиды работают на фоне серьезной закредитованности казахстанского населения. Еще в 2021 году президент Токаев заявил, что в РК около 545 тысяч человек (то есть почти 4,2 % населения) имеют просрочки по кредиту более 3 месяцев. Желание найти «легкие деньги» в таких условиях совершенно естественно.



Кроме того, в среднем по стране сохраняется низкий уровень доходов. По данным Бюро национальной статистики, рядовые казахстанцы тратят больше половины заработка на стандартные жизненные потребности (питание, коммунальные удобства, связь и транспорт и т.д.). Кроме того, почти 30% доходов идут на погашение кредитов, в то время как расходы домохозяйств лишь растут. Это означает, что успех пирамид – не просто следствие «алчности» или «финансовой безграмотности». Это отражение системных социально-экономических проблем казахстанского общества, которые до сих пор ждут своего решения. В этих условиях мошенники всегда найдут себе нишу.