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Задержан бывший вице-министр Токтабаев: арестованы дома, участки и автомобили

Просмотров:653 Опубликовано: Сегодня, 11:35
Задержан бывший вице-министр Токтабаев: арестованы дома, участки и автомобили
Токтабаева Т. С.
Антикоррупционной службой по результатам совместной с Генеральной прокуратурой проверки законности передачи месторождений полезных ископаемых начато досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Установлено, что должностные лица министерства, действуя в интересах отдельных субъектов предпринимательства, под предлогом разведки, без проведения аукциона незаконно передавали месторождения, по которым уже были установлены запасы твердых полезных ископаемых. Факт ранее проведенной разведки намеренно скрывался путем фальсификации документов.

В результате аффилированные с должностными лицами предприниматели за минимальную стоимость подписного бонуса получали уже готовые к добыче месторождения, нарушая принципы состязательности, доступности и равноправия участников рынка.

В связи с тем, что аукционы по реализации месторождений не проводились, государство недополучило десятки миллиардов тенге, отмечают в Антикоре.

"7 ноября по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Токтабаев Т. С. Следствием установлено и с санкции суда арестовано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество Токтабаева Т. С. и его близких родственников (элитные частные дома, земельные участки, автомашины Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8)", - говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Отмечается, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.


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