Два казахстанских вуза вошли в топ-100 лучших университетов Азии

В списке лучших университетов Центральной Азии казахстанские вузы оказались в лидирующей тройке.



Во вторник, 8 ноября, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с президентом-основателем QS Quacquarelli Symonds Нунцио Квакварелли. Также в совещании приняли участие ректоры высших учебных заведений. Они обсудили вопросы повышения глобальной конкурентоспособности казахстанских вузов, сообщает пресс-служба министерства.



По словам президента-основателя QS Quacquarelli Symonds Нунцио Квакварелли, Казахстан демонстрирует отличные результаты в новом выпуске рейтинга азиатских университетов.



Два казахстанских университета вошли в топ-100 лучших университетов Азии, включая Казахский национальный университет имени аль-Фараби, который вошел в топ-50 списка лучших азиатских вузов, заняв 44 место. ЕНУ имени Л.Н. Гумилева расположился на 96 месте. Казахстан имеет наиболее широкое представительство в рейтинге среди других стран Центральной Азии: перечень лучших азиатских вузов насчитывает 32 университета страны.



В тройке лучших университетов Центральной Азии – только вузы Казахстана, они же занимают наивысшие позиции по индикаторам, связанным с международным признанием. КазНУ имени аль-Фараби имеет самые высокие показатели академической репутации и репутации среди работодателей в Центрально-Азиатском регионе, за ним следуют ЕНУ имени Л.Н. Гумилева и Satbayev University.



«Данные результаты демонстрируют рост международного признания казахстанского высшего образования. Продвижение в мировых рейтингах – наглядное подтверждение улучшения качества казахстанского образования и высокого статуса университетов. Это показывает высокую конкурентоспособность наших вузов на международной арене», – подчеркнул министр.