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Налог на транспорт всё-таки могут включить в стоимость топлива

Просмотров:596 Опубликовано: Сегодня, 14:48
Налог на транспорт всё-таки могут включить в стоимость топлива
Иллюстративное фото
Проект Концепции транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года разработало МИИР РК.

В документе в числе прочего говорится, что развитие дорожной инфраструктуры страны будет осуществляться с поэтапным переходом к полному возмещению затрат на её содержание за счёт внедрения платности для дорог первой и второй технических категорий, передает kolesa.kz

Будут оценены альтернативные механизмы возмещения затрат на содержание дорожной инфраструктуры, включая дополнительную дифференциацию тарифа по типам и стране происхождения и назначения транспортных средств, осевой нагрузке, уровню соответствия экологическим стандартам. Наряду с этим будет проработан подход, основанный на взимании платы за пользование дорожной инфраструктурой через стоимость ГСМ.

В концепции также рассказывается, что увеличения парка грузовиков планируется достичь с помощью принятия программы финансирования приобретения грузового автомобильного транспорта для отечественных перевозчиков с предоставлением льготных условий, включая автолизинг под 1-2 % годовых, ускоренное рассмотрение заявок на финансирование обновления парка, снижение требований к залогу и обеспечению. Одним из направлений поддержки станет пересмотр ставок утилизационного сбора и сбора за первичную регистрацию.

Стоит отметить, что предложения включить налог в стоимость топлива в Казахстане звучали не раз, в том числе и от самих налоговиков. Но год назад Миннацэкономики от этой идеи отказалось, заявив, что подобная мера была бы несправедливой по отношению к некоторым владельцам авто.

В данное время казахстанские мажилисмены рассматривают проект изменений и дополнений в Налоговый кодекс страны. Документом предлагается все седельные тягачи без ограничения по массе освободить от уплаты сбора за первичную регистрацию до 1 января 2028 года.


Источник: alau.kz
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Комментарии ( 1 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 15:29
Как в РФ? Налог на транспорт в стоимость топлива в виде акциза включили а налог на авто убрать забыли!
 
 

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