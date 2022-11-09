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Паспорта казахстанцев оцифровали

Просмотров:285 Опубликовано: Сегодня, 16:26
Паспорта казахстанцев оцифровали
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
Паспорта казахстанцев стали доступны в электронном виде в приложении eGov mobile, передает Tengrinews.kz.

"Цифровые документы" - один из популярных сервисов в приложении eGov Mobile. Сегодня очень удобно пользоваться цифровым документом у себя в смартфоне при отсутствии оригинала документа.

После введения и положительного опыта использования цифрового удостоверения мы решили перевести в цифру еще и паспорта. Он уже сейчас доступен в мобильном приложении eGov Mobile", - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в своем Telegram-канале.

Паспорта казахстанцев оцифровали


По словам министра, пока цифровым паспортом можно воспользоваться только на территории Казахстана для идентификации личности по аналогии с удостоверением личности.

"Такая необходимость может возникнуть в случае, например, потери удостоверения или истечения его срока годности. Напомню, что сегодня в цифровой формат помимо паспорта переведены 18 самых востребованных документов - это удостоверение личности, водительское удостоверение, ПЦР-тесты, свидетельство о рождении и браке и прочие", - добавил глава МЦРИАП.

В июле 2022 года электронные документы официально приравняли к бумажным.


Источник: tengrinews.kz
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