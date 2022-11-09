В Сатпаеве закрыли единственную в регионе птицефабрику

Причиной называют буровзрывные работы в зоне рудной добычи Казахмыса.



В Улытауской области остановлена работа единственной в регионе птицефабрики. Птицефабрика КХ "Ахтямов Р. Н.", которая на треть обеспечивала рынок Жезказган-Улытауского региона недорогими куриными яйцами. Более того, в ближайшее время предприятие планировало реализовать многообещающий проект по производству мяса птицы мощностью (на начальном этапе) 1 тыс. тонн в год, а также ввести в эксплуатацию площадку по изготовлению комбикорма, передает inbusiness.kz со ссылкой на Казправду.



Все эти проекты были включены в одобренный Президентом страны комплексный план развития региона, однако с мая оказались в замороженном сос­тоянии. Коллектив птицефабрики – 30 сотрудников – временно остался без работы.



Дело в том, что данное пред­приятие птицепрома, находя­щееся в прилегающем к Сатпае­ву поселке Жезказган, из-за непонятного стечения обс­тоятельств оказалось в зоне влия­ния подземных горных работ ТОО "Корпорация Казах­мыс". Предыстория же такова...



Еще в 2011 году Правительством была принята программа по переселению в город Сатпаев жителей и субъектов предпринимательства, чьи дома и производства расположены на территориях, опасных в плане обрушения грунта. Птицефабрика – единственное предприятие, не оказавшееся в соответствую­щем списке.



– Почему нас не переселили – большой вопрос, – говорит владелец птицефабрики Ринат Ахтямов. – Еще в 2012 году акимат Сатпаева и Казахмыс уверяли, что на территории, где расположена фабрика, разработки вести не будут. Есть соответствующие письменные гарантии Казахмыса от 2016 года.



Из-за этих гарантий земельный участок, на котором расположена птицефабрика, и не включили в перечень отчуждаемых в рамках программы переселения.



Но вот уже больше года прямо под зданием ведутся интенсивные буровзрывные работы. От подземных толчков выходят из строя системы водоснабжения, оборудование, разрушаются птичники... Земля вокруг фаб­рики в радиусе километра испещрена глубокими провалами, поэтому добираться до комп­лекса нужно по специальной безопасной тропинке.



В конце концов предприятие пришлось закрыть из-за угрозы жизни ее сотрудникам. 25 тыс. несушек забили, сопутствующий бизнес – цех по производству мяса – предприниматель запустить не может.



– Мы забеспокоились, когда переселили рядом стоящее предприятие "Дидас", – рассказал Ринат Ахтямов. – Оно тоже не значилось в списках на переселение. И вдруг получило официальный документ, что их здание находится в зоне обрушения. А ведь оно стоит всего в 50 метрах от птицефабрики.



Тогда Ринат Ахтямов начал писать во все инстанции. Проверка комитета промышленной безо­пасности выявила большое количество подземных пустот под зданием, которые в будущем могут повлечь за собой обрушение.



Предприниматель обратился лично к председателю совета директоров ТОО "Kazakhmys Holding" Эдуарду Огаю, который признал, что работы ведутся, и обещал во всем разобраться.



По имеющимся данным, Казахмыс привлек независимую компанию для оценки стоимос­ти птицефабрики, результаты проведенной экспертизы есть. По идее, денежную компенсацию должны были выплатить, однако до сих пор нет никаких изменений.



Справедливости ради стоит отметить, что руководство ­Казахмыса в январе и марте текущего года обращалось к акиму Сатпаева Аскару Идрисову с просьбой ускорить вопрос ­переноса птицефабрики. В официальных письмах говорится, что на территории предприятия на расстоянии от 10 до 100 мет­ров и на глубине 300 метров и ниже от поверхности земли ­отрабатываются балансовые запасы руд в объеме 810,1 тыс. тонн.



В обращении также указано, что остановка добычи понесет за собой сокращение объемов производства, соответственно, количества рабочих мест – а это 65 человек, среди которых бурильщики, водители, геологи и маркшейдеры. Решение об отчуждении имущества КХ, исходя из содержания писем, должны были принять в акима­те Карагандинской области.



Ринат Ахтямов обращался в акиматы Сатпаева, Карагандинской области с просьбой оказать содействие в решении проблемы, но безрезультатно. Сейчас рассчитывает на помощь руководства уже новообразованной области.



– Мне нужны средства, чтобы перенести фабрику в другое место и наладить дальнейшее производство мяса и яиц, – говорит производитель. – Здесь оставаться опасно.



О проблемах предпринимателя знает первый заместитель акима области Улытау Аман Барикенов. Он сообщил, что на уровне руководства региона и горнодобывающей компании по данному вопросу проводилось обсуждение.



– Хочу отметить, что в целом Казахмыс с пониманием относится к проблеме, – подчеркнул заместитель акима. – Горнодобывающая компания рассмат­ривает варианты решения воп­роса и концептуально готова поддержать предпринимателя, выплатить ему полагающиеся средства.



После переноса птицефабрики и запуска производства руководство области намерено поддержать проекты КХ "Ахтямов Р. Н." по своей линии. Данные мероприятия включены в комплексный пятилетний план развития области Улытау.



Согласно проведенному акима­том региональному анализу, КХ способно обеспечить 45–50% рынка области по куриному яйцу и мясу. А значит, и оказать влияние на ценовую политику в регионе.



В будущем ­производитель может рассчитывать на сотрудничест­во с областной социально-предпринимательской корпорацией (СПК). Из резерва Правительства в фонд СПК планируется привлечь средства в размере 1 млрд тенге на формирование стабилизационного фонда по продуктам питания. Бюджетная заявка уже подана. Таким образом, Ринат Ахтямов будет иметь гарантированный сбыт своей продукции в межсезонье.



Аман Барикенов сообщил, что производителю предложат и инвестиции через СПК.



В целом заместитель акима области надеется, что уже вес­ной 2023 года птицефабрика и мясной цех заработают на всю мощность.



Когда же все-таки предпринимателю будет выплачена положенная ему компенсация, мы рассчитываем узнать от председателя совета директоров ТОО "Kazakhmys Holding" Эдуарда Огая. Соответствующий запрос от "Казахстанской правды" в его адрес уже направлен.