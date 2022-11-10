«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Ноября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.58 KZT
  • €1 = 467.72 KZT
  • 1 RUB = 7.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Что будет с ценами на яйца, рассказали казахстанские производители

Просмотров:351 Опубликовано: Сегодня, 07:34
Что будет с ценами на яйца, рассказали казахстанские производители
Фото из открытых источников
Увеличить субсидии от государства просят казахстанские производители яичной продукции. В этом году на их поддержку выделили 7,5 миллиарда тенге. В будущем, уверяют в ассоциации, эта сумма уже не покроет расходы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

"В следующем году мы планируем, что будет произведено около 4 миллиардов яиц. Соответственно, бюджет, который нужен для господдержки, – 12 миллиардов тенге. Вот сумма – 3 тенге на одно яйцо. Это составляет около 7 процентов от себестоимости производства яйца. То есть, в принципе, это адекватная сумма", - говорит Максим Божко, глава Ассоциации яичных производителей Казахстана.

Себестоимость производства яиц формируется из нескольких факторов. Это и затраты на корма, и горючее, и тара. На все это цены только увеличиваются. Соответственно, должны расти и субсидии, считают в ассоциации.

В целом же объемы производства все выше. В этом году птицефабрики произвели 2,5 миллиарда яиц. Это больше, чем в 2021-м, почти на 8 процентов. Сейчас десяток яиц стоит в среднем от 500 до 750 тенге. По прогнозам, эти цены в ближайшее время не изменятся.

"В начале этого года корма очень сильно подорожали. Это и пшеница, и растительное масло. И себестоимость производства яйца была выше, чем средняя цена реализации. Поэтому все фабрики в Казахстане девять месяцев отработали в убыток. И сейчас они компенсируют убытки. По нашему прогнозу, сейчас цена, которая сложилась на рынке, она уже не должна дальше расти. Найден баланс", - подытожил Божко.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика