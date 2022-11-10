Что будет с ценами на яйца, рассказали казахстанские производители

Увеличить субсидии от государства просят казахстанские производители яичной продукции. В этом году на их поддержку выделили 7,5 миллиарда тенге. В будущем, уверяют в ассоциации, эта сумма уже не покроет расходы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.
"В следующем году мы планируем, что будет произведено около 4 миллиардов яиц. Соответственно, бюджет, который нужен для господдержки, – 12 миллиардов тенге. Вот сумма – 3 тенге на одно яйцо. Это составляет около 7 процентов от себестоимости производства яйца. То есть, в принципе, это адекватная сумма", - говорит Максим Божко, глава Ассоциации яичных производителей Казахстана.
Себестоимость производства яиц формируется из нескольких факторов. Это и затраты на корма, и горючее, и тара. На все это цены только увеличиваются. Соответственно, должны расти и субсидии, считают в ассоциации.
В целом же объемы производства все выше. В этом году птицефабрики произвели 2,5 миллиарда яиц. Это больше, чем в 2021-м, почти на 8 процентов. Сейчас десяток яиц стоит в среднем от 500 до 750 тенге. По прогнозам, эти цены в ближайшее время не изменятся.
"В начале этого года корма очень сильно подорожали. Это и пшеница, и растительное масло. И себестоимость производства яйца была выше, чем средняя цена реализации. Поэтому все фабрики в Казахстане девять месяцев отработали в убыток. И сейчас они компенсируют убытки. По нашему прогнозу, сейчас цена, которая сложилась на рынке, она уже не должна дальше расти. Найден баланс", - подытожил Божко.
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