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Смаилов высказался о праздновании Хэллоуина

Просмотров:169 Опубликовано: Сегодня, 12:46
Смаилов высказался о праздновании Хэллоуина
Фото из открытых источников
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах Сената высказался о праздновании Хэллоуина, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у главы казахстанского правительства, как лично он относится к этому празднику.

"Я считаю, что Хэллоуин не соответствует культуре и традициям нашего народа. Проблема не в мероприятии, а в воспитании молодежи. Я считаю, что мы должны прививать им духовные ценности и национальное воспитание. Это должно начинаться с семьи, школы и найти продолжение в обществе. Я лично это мероприятие не поддерживаю", – ответил премьер-министр Алихан Смаилов.

Вечером 29 октября в одном из переулков района Сеула во время празднования Хэллоуина произошла массовая давка, в результате которой погибли больше 150 человек. Среди погибших была одна казахстанка.

После президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур, который продлился до 5 ноября включительно.


Источник: zakon.kz
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