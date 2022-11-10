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Алихан Смаилов: Во многих странах для получения гражданства нужно знать госязык

Просмотров:423 Опубликовано: Сегодня, 14:04
Алихан Смаилов: Во многих странах для получения гражданства нужно знать госязык
Фото: primeminister.kz
В кулуарах Сената Парламента РК премьер-министр Алихан Смаилов прокомментировал решение Правительства о намерении ввести знание казахского языка при предоставлении гражданства страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам премьер-министра, нормы, согласно которым при предоставлении гражданства Казахстана будет учитываться знание госязыка, сейчас на этапе согласования в правительстве.

- В целом, мы поддерживаем эти нормы и считаем, что их нужно внести в законодательство. Эти новшества есть в международной практике. Во многих странах для получения их гражданства нужно знать государственный язык и историю этой страны, а также сдать соответствующий экзамен. Например, в Германии, Турции, Канаде, РФ есть такие требования, - сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что эти требования – фактор того, что люди, получившие гражданство, смогут быстро адаптироваться в обществе.

- Поэтому мы считаем, что такой экзамен нужно сдавать. Теперь люди, желающие получить гражданство Казахстана, должны соответствовать этим требованиям. Но для некоторых категорий эти требования не применяются: этнические казахи, несовершеннолетние, - сказал Алихан Смаилов.

При этом глава Кабмина пояснил, что также есть люди, которые получают гражданство в упрощенном виде согласно международным договорам.

- Например, если в Казахстане живут его близкие родственники или супруг или супруга является казахом или казахстанцем либо заслуженным деятелем РК. Они будут получать гражданство в упрощенном виде. Совершившие преступление не смогут претендовать на гражданство, - сказал Алихан Смаилов.

Как заключил премьер-министр, законопроект скоро поступит в Парламент РК.

8 ноября стало известно, что правительство Казахстана подготовило проект заключения на законопроект, согласно которому при предоставлении гражданства страны будет учитываться знание государственного языка.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 16:03
Ну и славно. Наконец-то! В Казахстане будут оставаться умные интеллигентные образованные люди. А то понаехали, кому не лень..
 
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NASA (Посетители) Сегодня, 15:00
Давно пора!!!
 
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 14:24
И не только, в РФ чтоб даже получить патент на работу иностранцам нужно сдавать тест на знание Русского языка!!!
 
 

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