В МИИР отреагировали на заявление "о помощи Казахстана России в обходе санкций"

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития ответили на сообщения о том, что Казахстан якобы помогает России обходить санкции, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий в интервью La Repubblica сказал, что Казахстан помогает России обходить санкции.



"Такие страны, как Казахстан и Узбекистан, помогают России обходить санкции, продавая им американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет", - приводят СМИ слова Скибицкого.



В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в ответ на запрос корреспондента Tengrinews.kz опровергли эту информацию.



"Информация о продаже России американских и японских компонентов, необходимых для создания ракет, не соответствует действительности.



Вместе с этим необходимо отметить, что правительством Казахстана принято решения о запрете экспорта/реэкспорта продукции военного/двойного назначения до 23 августа 2023 года", - заявили в ведомстве.



Ранее в Казнете рассылали похожий фейк. В Instagram распространялся видеоролик, на котором запечатлена колонна военной техники. Подпись к нему гласила, что она якобы идет "на помощь России". Однако оказалось, что на опубликованном видео военная техника возвращалась с совместных учений с участием коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которые прошли на территории Казахстана с 26 сентября по 8 октября.