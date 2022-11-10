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В МИИР отреагировали на заявление "о помощи Казахстана России в обходе санкций"

Просмотров:268 Опубликовано: Сегодня, 15:03
В МИИР отреагировали на заявление "о помощи Казахстана России в обходе санкций"
Фото из открытых источников
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития ответили на сообщения о том, что Казахстан якобы помогает России обходить санкции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий в интервью La Repubblica сказал, что Казахстан помогает России обходить санкции.

"Такие страны, как Казахстан и Узбекистан, помогают России обходить санкции, продавая им американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет", - приводят СМИ слова Скибицкого.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в ответ на запрос корреспондента Tengrinews.kz опровергли эту информацию.

"Информация о продаже России американских и японских компонентов, необходимых для создания ракет, не соответствует действительности.

Вместе с этим необходимо отметить, что правительством Казахстана принято решения о запрете экспорта/реэкспорта продукции военного/двойного назначения до 23 августа 2023 года", - заявили в ведомстве.

Ранее в Казнете рассылали похожий фейк. В Instagram распространялся видеоролик, на котором запечатлена колонна военной техники. Подпись к нему гласила, что она якобы идет "на помощь России". Однако оказалось, что на опубликованном видео военная техника возвращалась с совместных учений с участием коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которые прошли на территории Казахстана с 26 сентября по 8 октября.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:38
а че это Украина нам указывает что нам делать? Кому хотим тому и продаем, ничего личного это бизнес!!!
 
 

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