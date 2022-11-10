В МИИР отреагировали на заявление "о помощи Казахстана России в обходе санкций"

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития ответили на сообщения о том, что Казахстан якобы помогает России обходить санкции, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий в интервью La Repubblica сказал, что Казахстан помогает России обходить санкции.
"Такие страны, как Казахстан и Узбекистан, помогают России обходить санкции, продавая им американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет", - приводят СМИ слова Скибицкого.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в ответ на запрос корреспондента Tengrinews.kz опровергли эту информацию.
"Информация о продаже России американских и японских компонентов, необходимых для создания ракет, не соответствует действительности.
Вместе с этим необходимо отметить, что правительством Казахстана принято решения о запрете экспорта/реэкспорта продукции военного/двойного назначения до 23 августа 2023 года", - заявили в ведомстве.
Ранее в Казнете рассылали похожий фейк. В Instagram распространялся видеоролик, на котором запечатлена колонна военной техники. Подпись к нему гласила, что она якобы идет "на помощь России". Однако оказалось, что на опубликованном видео военная техника возвращалась с совместных учений с участием коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которые прошли на территории Казахстана с 26 сентября по 8 октября.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz