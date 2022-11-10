«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Ноября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 469.42 KZT
  • €1 = 467.68 KZT
  • 1 RUB = 7.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Полицейских в Казахстане обяжут быть образцом высокого интеллекта

Просмотров:574 Опубликовано: Сегодня, 16:01
Полицейских в Казахстане обяжут быть образцом высокого интеллекта
Фото из открытых источников
Проект этического кодекса для сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы вынесли на публичное обсуждение в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Документ на сайте "Открытые НПА" разместила Генеральная прокуратура. По данным ведомства, этический кодекс планируется принять для установления единых стандартов поведения сотрудников правоохранительных органов на службе и в быту.

"Этический кодекс призван содействовать укреплению авторитета правоохранительной службы, доверия граждан к государству, обеспечить единую нравственно-моральную основу поведения сотрудников, повысить эффективность выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей, формированию высокой культуры взаимоотношений на правоохранительной службе и созданию атмосферы добропорядочности, а также предупреждения случаев неэтичного поведения сотрудников", - говорится в пояснительной записке Генпрокуратуры.

Стандарты служебной этики, установленные этим кодексом, будут обязательны для всех сотрудников правоохранительных органов. После поступления на службу в правоохранительные органы сотрудники в трехдневный срок должны быть в письменной форме ознакомлены с текстом документа.

Кодекс предусматривает такие понятия как офицерская честь, высокая нравственность, доброжелательность, самодисциплина и гуманность.

Список требований, предъявляемых к сотрудникам правоохранительных органов, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, состоит 15 пунктов, среди которых можно отметить следующие:

- обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства, не допускать действий, сопряженных с их нарушением, чутко реагировать на жалобы;
- уважать честь и достоинство человека и гражданина независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства и иных обстоятельств;
- не допускать совершения действий, способных дискредитировать Республику Казахстан, государственную власть, вызывающих негативный общественный резонанс, воздерживаться от поведения, которое может навредить их репутации;
- способствовать укреплению единства народа Казахстана и межнационального согласия в стране;
- постоянно повышать профессиональную квалификацию общеобразовательный и культурный уровень, соблюдать общепринятые принципы и нормы нравственности, стремиться к удовлетворению потребности общества, стать образцом высокого интеллекта и культуры на службе и в быту;
- проявлять скромность, демонстрировать примерное поведение, исключить коррупционные риски, не подчеркивать и не использовать свое служебное положение;
- избегать отношений, которые могут скомпрометировать высокое звание сотрудника правоохранительного органа;
- быть требовательным к себе, принципиальным, правдивым, воздерживаться от финансовых и деловых взаимоотношений, которые могут повлиять на беспристрастность и объективность исполнения профессиональных обязанностей;
- обеспечить сохранность государственной собственности, использовать государственное имущество только по целевому назначению для выполнения должностных обязанностей;
- использовать служебное положение исключительно для достижения государственных интересов.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов в своей служебной деятельности должны:

- признавать в своей профессиональной деятельности приоритет государственных и служебных интересов над личными;
- принимать меры по предупреждению коррупции, не допускать ее совершения, противостоять и быть нетерпимыми к любым ее проявлениям, от кого бы они не исходили;
- проявлять гуманизм, быть мужественным и смелым, не останавливаться перед лицом опасности в обстановке, требующей спасения жизни людей;
- не давать повода для критики со стороны общественности, не допускать преследования за нее, и в случае обоснованности критики использовать ее для устранения недостатков;
- с честью и достоинством носить форму, соблюдать порядок ее ношения, быть подтянутым и аккуратным, соблюдать разумную достаточность в использовании косметики, ювелирных изделий и иных украшений и своим внешним видом соответствовать общепринятым стандартам служебного этикета.

Список этических требований также прописан и для руководителей в правоохранительных органах. В него вошли следующие пункты:

- при определении объема и характера работы руководствоваться принципами справедливости, учета личных и деловых качеств, квалификации и опыта работы подчиненных работников;
- не допускать по отношению к подчиненным необоснованных претензий, привлечения к дисциплинарной ответственности, увольнения, создания неправомерных препятствий в выдвижении по службе, фактов необъективного подхода к оценке профессиональных, деловых и личностных качеств, при поощрении, прохождении аттестации, не позволять грубости, бестактности и унижения человеческого достоинства;
- не понуждать подчиненных к совершению противоправных проступков, не совместимых с общепринятыми морально-этическими нормами;
- исключить случаи подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности, руководствоваться принципом меритократии.

Отдельная глава документа посвящена требованиям к сотрудникам правоохранительных органов при осуществлении публичных выступлений.

За неисполнение или нарушение требований, предусмотренных кодексом, сотрудники правоохранительных органов будут нести дисциплинарную ответственность.

Последняя глава этического кодекса гласит, что знание и соблюдение сотрудниками правоохранительных органов требований документа является их обязанностью, условием прохождения службы, а также одним из критериев оценки их морально-этических и профессиональных качеств и учитывается при проведении аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:04
должны быть в письменной форме ознакомлены с текстом документа.

Это как? Прочитать текст и потом, не меняя текст, переписать его собственноручно? prostite
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 19:33
А как вообще можно заставить иметь высокий интеллект?
Он у человека есть или его нет.
Другое дело набирать в полицию интеллектуалов.
А что делать с теми кто уже в полиции?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Банкир (Посетители) Сегодня, 19:32
офицерская честь, высокая нравственность, доброжелательность, самодисциплина и гуманность - не, не слышал
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Papirosso
  • NataliN
  • rustam240577
  • Ingul
 Космос (Посетители) Сегодня, 16:57
Интересно, только в Казахстане на нашивках на форме официальные надписи пишут буквами несуществующего алфавита или ещё в какой-то стране не уважают свой официальный алфавит? look
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 16:33
А как их уважать во время мирных митингов, когда в народ за своё мнение закидывают в автобусы.
 
-1
  • Альфарий
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • rustam240577
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 16:26
а не поздно пить Боржоми? burumburum
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика