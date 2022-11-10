Полицейских в Казахстане обяжут быть образцом высокого интеллекта

Проект этического кодекса для сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы вынесли на публичное обсуждение в Казахстане, передает Tengrinews.kz.



Документ на сайте "Открытые НПА" разместила Генеральная прокуратура. По данным ведомства, этический кодекс планируется принять для установления единых стандартов поведения сотрудников правоохранительных органов на службе и в быту.



"Этический кодекс призван содействовать укреплению авторитета правоохранительной службы, доверия граждан к государству, обеспечить единую нравственно-моральную основу поведения сотрудников, повысить эффективность выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей, формированию высокой культуры взаимоотношений на правоохранительной службе и созданию атмосферы добропорядочности, а также предупреждения случаев неэтичного поведения сотрудников", - говорится в пояснительной записке Генпрокуратуры.



Стандарты служебной этики, установленные этим кодексом, будут обязательны для всех сотрудников правоохранительных органов. После поступления на службу в правоохранительные органы сотрудники в трехдневный срок должны быть в письменной форме ознакомлены с текстом документа.



Кодекс предусматривает такие понятия как офицерская честь, высокая нравственность, доброжелательность, самодисциплина и гуманность.



Список требований, предъявляемых к сотрудникам правоохранительных органов, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, состоит 15 пунктов, среди которых можно отметить следующие:



- обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства, не допускать действий, сопряженных с их нарушением, чутко реагировать на жалобы;

- уважать честь и достоинство человека и гражданина независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства и иных обстоятельств;

- не допускать совершения действий, способных дискредитировать Республику Казахстан, государственную власть, вызывающих негативный общественный резонанс, воздерживаться от поведения, которое может навредить их репутации;

- способствовать укреплению единства народа Казахстана и межнационального согласия в стране;

- постоянно повышать профессиональную квалификацию общеобразовательный и культурный уровень, соблюдать общепринятые принципы и нормы нравственности, стремиться к удовлетворению потребности общества, стать образцом высокого интеллекта и культуры на службе и в быту;

- проявлять скромность, демонстрировать примерное поведение, исключить коррупционные риски, не подчеркивать и не использовать свое служебное положение;

- избегать отношений, которые могут скомпрометировать высокое звание сотрудника правоохранительного органа;

- быть требовательным к себе, принципиальным, правдивым, воздерживаться от финансовых и деловых взаимоотношений, которые могут повлиять на беспристрастность и объективность исполнения профессиональных обязанностей;

- обеспечить сохранность государственной собственности, использовать государственное имущество только по целевому назначению для выполнения должностных обязанностей;

- использовать служебное положение исключительно для достижения государственных интересов.



Кроме того, сотрудники правоохранительных органов в своей служебной деятельности должны:



- признавать в своей профессиональной деятельности приоритет государственных и служебных интересов над личными;

- принимать меры по предупреждению коррупции, не допускать ее совершения, противостоять и быть нетерпимыми к любым ее проявлениям, от кого бы они не исходили;

- проявлять гуманизм, быть мужественным и смелым, не останавливаться перед лицом опасности в обстановке, требующей спасения жизни людей;

- не давать повода для критики со стороны общественности, не допускать преследования за нее, и в случае обоснованности критики использовать ее для устранения недостатков;

- с честью и достоинством носить форму, соблюдать порядок ее ношения, быть подтянутым и аккуратным, соблюдать разумную достаточность в использовании косметики, ювелирных изделий и иных украшений и своим внешним видом соответствовать общепринятым стандартам служебного этикета.



Список этических требований также прописан и для руководителей в правоохранительных органах. В него вошли следующие пункты:



- при определении объема и характера работы руководствоваться принципами справедливости, учета личных и деловых качеств, квалификации и опыта работы подчиненных работников;

- не допускать по отношению к подчиненным необоснованных претензий, привлечения к дисциплинарной ответственности, увольнения, создания неправомерных препятствий в выдвижении по службе, фактов необъективного подхода к оценке профессиональных, деловых и личностных качеств, при поощрении, прохождении аттестации, не позволять грубости, бестактности и унижения человеческого достоинства;

- не понуждать подчиненных к совершению противоправных проступков, не совместимых с общепринятыми морально-этическими нормами;

- исключить случаи подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности, руководствоваться принципом меритократии.



Отдельная глава документа посвящена требованиям к сотрудникам правоохранительных органов при осуществлении публичных выступлений.



За неисполнение или нарушение требований, предусмотренных кодексом, сотрудники правоохранительных органов будут нести дисциплинарную ответственность.



Последняя глава этического кодекса гласит, что знание и соблюдение сотрудниками правоохранительных органов требований документа является их обязанностью, условием прохождения службы, а также одним из критериев оценки их морально-этических и профессиональных качеств и учитывается при проведении аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности.