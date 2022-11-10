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Кыргызстанцев ограбили на 4 миллиона долларов в аэропорту Москвы

Просмотров:363 Опубликовано: Сегодня, 18:20
Кыргызстанцев ограбили на 4 миллиона долларов в аэропорту Москвы
Фото из открытых источников
На 4 миллиона долларов ограбили граждан Кыргызстана в московском аэропорту Домодедово, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Неизвестные с автоматами напали на мужчин в аэропорту и похитили несколько сумок с деньгами.

Двое мужчин прилетели в Москву с такой крупной суммой для покупки бизнеса. Только они задекларировали деньги и вышли из аэропорта с сумками, полными наличных, как к ним подъехали два автомобиля и оттуда вышли люди с автоматами. Грабители забрали деньги и скрылись.

Позже в полиции раскрыли подробности вооруженного нападения. Правоохранители объявили план "Перехват".

Как пишет РЕН ТВ, через некоторое время в лесу транспортные полицейские обнаружили две брошенные иномарки, а рядом с ними - ранее похищенных граждан.

"Сотрудниками УТ МВД России по ЦФО совместно с коллегами из территориальных органов внутренних дел проводится необходимый комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление личностей подозреваемых и их задержание, а также розыск похищенных денежных средств", - заявили в пресс-службе полиции.


Источник: Tengrinews.kz
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