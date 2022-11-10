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Школьники будут сдавать экзамены по казахскому языку

Просмотров:25 Опубликовано: Сегодня, 20:10
Школьники будут сдавать экзамены по казахскому языку
© Sputnik
АСТАНА, 10 ноя — Sputnik. Учащиеся 5-8 и 10 классов будут сдавать экзамен по казахскому языку.

Такие изменения будут введены со следующего 2023-2024 учебного года, сообщила пресс-служба министерства просвещения.

Ранее экзамен по казахскому языку сдавали только ученики 9 и 11 классов. Они продолжат сдавать экзамен по данному предмету.

Это предложение было озвучено на съезде учителей казахского языка и на встрече представителей ассоциации педагогов с участием министра просвещения.

Экзамен по казахскому языку будет проводиться в письменной и устной форме. Оцениваться будут такие навыки как аудирование, говорение, чтение, письмо. Задания экзамена будут составляться педагогами самостоятельно с соблюдением принципов академической честности.

Итоговые оценки по указанному предмету в 5-8, 10 классах будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки.


Источник: sputniknews.kz
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