Школьники будут сдавать экзамены по казахскому языку

АСТАНА, 10 ноя — Sputnik. Учащиеся 5-8 и 10 классов будут сдавать экзамен по казахскому языку.



Такие изменения будут введены со следующего 2023-2024 учебного года, сообщила пресс-служба министерства просвещения.



Ранее экзамен по казахскому языку сдавали только ученики 9 и 11 классов. Они продолжат сдавать экзамен по данному предмету.



Это предложение было озвучено на съезде учителей казахского языка и на встрече представителей ассоциации педагогов с участием министра просвещения.



Экзамен по казахскому языку будет проводиться в письменной и устной форме. Оцениваться будут такие навыки как аудирование, говорение, чтение, письмо. Задания экзамена будут составляться педагогами самостоятельно с соблюдением принципов академической честности.



Итоговые оценки по указанному предмету в 5-8, 10 классах будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки.