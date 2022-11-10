Сколько авто смогут купить казахстанцы по льготному кредитованию в 2023 году

Около двух тысяч автомобилей смогут купить казахстанцы по льготному автокредитованию в 2023 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".



Об этом заявил глава Мининдустрии Каирбек Ускенбаев в кулуарах Сената. Он подчеркнул, что программа не закончилась и носит продолжительный характер. Выделенные средства находятся в постоянном обороте. А кредитовать граждан продолжат по мере их высвобождения, то есть по выплате оформленных ранее займов.



"Она работает. Дело в том, что те деньги, на которые наши граждане купили машины, и сейчас возвращают кредит, их будут направлять на новые кредиты. Этот процесс бесконечный", - отметил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.