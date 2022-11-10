«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 11 Ноября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 469.42 KZT
  • €1 = 467.68 KZT
  • 1 RUB = 7.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сколько авто смогут купить казахстанцы по льготному кредитованию в 2023 году

Просмотров:109 Опубликовано: Вчера, 22:55
Сколько авто смогут купить казахстанцы по льготному кредитованию в 2023 году
Фото из открытых источников
Около двух тысяч автомобилей смогут купить казахстанцы по льготному автокредитованию в 2023 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Об этом заявил глава Мининдустрии Каирбек Ускенбаев в кулуарах Сената. Он подчеркнул, что программа не закончилась и носит продолжительный характер. Выделенные средства находятся в постоянном обороте. А кредитовать граждан продолжат по мере их высвобождения, то есть по выплате оформленных ранее займов.

"Она работает. Дело в том, что те деньги, на которые наши граждане купили машины, и сейчас возвращают кредит, их будут направлять на новые кредиты. Этот процесс бесконечный", - отметил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика