Первоклассникам вкололи не ту вакцину: медсестра и врач уволились

42 первоклассникам в Актобе вместо пробы Манту ввели живую вакцину против туберкулеза, из-за чего состояние детей резко ухудшилось. После этого медсестру и врача отстранили от работы. На данный момент стало известно, что они обе уволились, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.
Вопиющий случай произошел в сентябре. 42 первоклассникам в школе вместо пробы Манту ввели живую вакцину БЦЖ. Место укола разбухло и нагноилось. Когда родители стали разбираться, выяснилось, что произошла ошибка. Оказалось, медсестра с большим стажем перепутала ампулы.
Школу, где случился скандал, обслуживала частная клиника, выигравшая госзаказ. Сразу после огласки и саму медсестру, и врача отстранили от работы. И вот теперь выяснилось, что обе женщины уволились по собственному желанию. Но следствие по делу продолжается. К слову, учебное заведение теперь обслуживает государственная поликлиника. Облздрав расторг договор с частным центром.
"На сегодняшний день приказом областного Управления здравоохранения были… строгий выговор главному врачу "Медикус-центра". На сегодня дети под контролем. Все школы, которые были прикреплены к "Медикус-центру", четыре школы, отданы приказом областного Управления здравоохранения в каргалинскую больницу", - сказала заместитель руководителя Управления здравоохранения Актюбинской области Бахытжан Тулкибаева.
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