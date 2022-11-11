Астана. 11 ноября. КазТАГ – Авто без ABS и подушек безопасности собираются выпускать в Казахстане, сообщает пресс-служба национальный палаты предпринимателей «Атамекен».
«Весной подобные поблажки приняли в России из-за введенных санкций. Теперь же упростить требования для автосборщиков решили и в нашей стране», – говорится в сообщении.
Изменения для автопроизводителей начнут действовать с 15 ноября.
«Машины, которые городские, самые знаменитые марки, китайские, корейские, они все-таки будут выпускаться с ABS и с подушкой безопасности. Здесь это сделали для того, чтобы покрыть потребительский рынок авто, в которых нуждаются в сельской местности, в отдаленных участках. Такие как УАЗ, Нива», - говорит президент Ассоциации «Безопасная Дорога» Арсен Шакуов.
По его словам, отсутствие ABS, подушек безопасности и кнопка SOS не сильно повлияют на статистику ДТП в Казахстане. Однако на быстрых скоростях все же лучше, чтобы подобные системы были в транспортном средстве.
«Не думаем, что те же Hyundai станут делать в более упрощённой комплектации, ведь такие машины, согласно постановлению правительства, нельзя будет не только экспортировать в другие страны, но даже выезжать на них за пределы Казахстана», — сообщают Kolesa kz со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.
Согласно их информации, новые правила будут действовать до 1 февраля, но в дальнейшем срок их действия, скорее всего, продлят.
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