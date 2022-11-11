В Казахстане 450 тыс человек сидят без работы

В Казахстане не трудоустроены более 450 тыс. человек, сообщает LS
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По данным Бюро нацстатистики, в III квартале текущего года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 9,3 млн человек. Из них занятое население – 8,8 млн. Незанятое (численность безработных, которые не имели дохода, но активно искали работу) – 450,3 тыс. человек. Из них молодежь (15-28 лет) составляет 72,2 тыс. человек.
Показатель потенциальной рабочей силой (незанятые лица, которые заинтересованы в получении работы, но не находящиеся в активных поисках или не готовые приступить к работе) достиг уровня 48,1 тыс. человек.
При этом в ведомстве подсчитали долю молодежи NEET (которая не работает и не учится по разным причинам): она достигла уровня в 218,5 тыс. человек.
Из общего числа занятых по найму работали 6,7 млн, индивидуальными предпринимателями – 1,6 млн, независимыми работниками являлись 523,3 тыс. человек. Дистанционно работали 29 тыс., частной практикой занимались 9,2 тыс. и 6,8 тыс. являлись учредителями хозяйственных товариществ и участниками акционерных обществ.
При этом на временной и сдельной работе трудились 350,3 тыс. человек, на сезонной – 63,8 тыс., случайной – 1,6 тыс.
Если рассматривать сферы деятельности занятого населения, то наиболее популярной сферой стала торговля (16,8%). Далее идут сельское хозяйство – 12,9%, образование – 12,7% – и промышленность – 12,4%.
По гендерному соотношению работающее население разделилось почти ровно: число занятых мужчин в III квартале 2022 года составило 4,6 млн, женщин – 4,3 млн. Что касается безработных, то здесь мужчин – 192,9 тыс., женщин – 257,4 тыс.
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