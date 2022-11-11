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Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств - Токаев

Просмотров:244 Опубликовано: Сегодня, 11:29
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств - Токаев
Фото пресс-службы Акорды
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан будет уделять приоритетное внимание принципу территориальной целостности всех государств, передает Tengrinews.kz.

"Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН.

Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны. Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу", - сказал Токаев на саммите Организации тюркских государств.

Напомним, саммит проходит в Конгресс-центре в Самарканде.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 10 ноября.

На полях саммита Глава государства провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 12:58
Токаев наш как всегда пытается усидеть на двух стульях
 
 

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