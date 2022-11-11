Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан будет уделять приоритетное внимание принципу территориальной целостности всех государств, передает Tengrinews.kz.
"Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН.
Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны. Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу", - сказал Токаев на саммите Организации тюркских государств.
Напомним, саммит проходит в Конгресс-центре в Самарканде.
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 10 ноября.
На полях саммита Глава государства провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz