Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан будет уделять приоритетное внимание принципу территориальной целостности всех государств, передает Tengrinews.kz.



"Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН.



Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны. Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу", - сказал Токаев на саммите Организации тюркских государств.



Напомним, саммит проходит в Конгресс-центре в Самарканде.



Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 10 ноября.



На полях саммита Глава государства провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.