Атырау. 11 ноября. КазТАГ – Восьмерых зверски забивших до смерти сельчанина осудили в Атырауской области, сообщает «Мой город».



«Областной специализированный межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении восьми обвиняемых в убийстве. Из материалов дела следует, что шестого августа прошлого года в Индерском районе потерпевший избил подсудимого. Через два дня тот вернулся к нему и предложил поговорить за пределами посёлка, второй согласился. Как выяснилось, подсудимый приехал на встречу не один, а со своими друзьями, которые в итоге избили его до смерти. Трое избивали железной трубой по рукам, ногам и голове. От полученных травм потерпевший скончался в тот же день по дороге в больницу», - говорится в сообщении в пятницу.



В суде вина подсудимых была доказана полностью.



«Вину они признали частично. Сторона защиты просила переквалифицировать их действия по статье за преступление категории небольшой тяжести. Суд приговорил подсудимых, которые избивали потерпевшего трубой, к 15 годам лишения свободы. Остальным назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. С осужденных в пользу потерпевшей взыскана компенсация за моральный вред в размере Т37 млн. Приговор суда не вступил в законную силу», - сказано в сообщении.