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Странная гибель близнецов в Рудном: стали известны результаты экспертизы

Просмотров:233 Опубликовано: Сегодня, 15:19
Странная гибель близнецов в Рудном: стали известны результаты экспертизы
Фото из открытых источников
Стали известны результаты экспертизы в деле о странной гибели двух детей в Рудном, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ДП Костанайской области, отвечая на запросы СМИ, по факту смерти детей в Рудном сообщили, что в настоящее время проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила факт отравления детей.

"В рамках расследования назначена еще одна экспертиза, которая должна дать ответы на вопросы, поставленные следствием перед экспертом", - добавили в полиции.

Напомним, шестилетние братья погибли при невыясненных обстоятельствах в Рудном. Дети поступили на скорой в больницу, у них была слабость, тошнота и эмоциональная нестабильность. Детям оказали помощь и выписали, а уже дома мать обнаружила их мертвыми. Была назначена токсикологическая экспертиза, не было исключено и отравление ядовитыми веществами.


Источник: Tengrinews.kz
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