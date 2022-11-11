Странная гибель близнецов в Рудном: стали известны результаты экспертизы

Стали известны результаты экспертизы в деле о странной гибели двух детей в Рудном, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В ДП Костанайской области, отвечая на запросы СМИ, по факту смерти детей в Рудном сообщили, что в настоящее время проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила факт отравления детей.



"В рамках расследования назначена еще одна экспертиза, которая должна дать ответы на вопросы, поставленные следствием перед экспертом", - добавили в полиции.



Напомним, шестилетние братья погибли при невыясненных обстоятельствах в Рудном. Дети поступили на скорой в больницу, у них была слабость, тошнота и эмоциональная нестабильность. Детям оказали помощь и выписали, а уже дома мать обнаружила их мертвыми. Была назначена токсикологическая экспертиза, не было исключено и отравление ядовитыми веществами.