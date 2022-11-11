Из Казахстана выехало в 2 раза больше людей, чем приехало мигрантов

По данным Бюро национальной статистики, за 9 месяцев 2022 года из Казахстана выехало 20 341 человек, а число прибывших в страну составило 10 995 человек, отрицательное сальдо миграции выросло до -9 346 человек, сообщает Zakon.kz.



По-прежнему основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.



Так, доля прибывших из стран СНГ составила 84,4%, а в страны СНГ выехало 84,8% от общего числа мигрантов. При этом 16 643 человека выехали в Россию, из России в Казахстан на ПМЖ переехали 2933 человека, из которых 1251 – в третьем квартале.



Стоит отметить, что большая часть мигрантов приехала в Казахстан из Узбекистана – 9279 человек.



Вместе с тем численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 0,7%.



Как и прежде, казахстанцы для места жительства выбирают крупные города: в Алматы переехали 27 741 человек, в Астану – 26 676, в Шымкент – 2251 человек.



За январь-август 2022 года из Казахстана уехало 18 275 человек, прибыло в страну 9595 человек, сальдо миграции за знаком минус – 8680 человек.