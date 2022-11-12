Казахстан отказался от гуманитарной помощи США в виде вакцины Pfizer

Пока в республике не планируют прививать от ковида детей младше 12 лет, передает El.kz со ссылкой на Noks.kz.



7 ноября на портале "Открытые НПА" появился проект постановления "О подписании соглашения между Правительством РК и Министерством здравоохранения и социального обеспечения США об оказании гуманитарной помощи". В документе идет речь о предоставлении нашей стране в виде гуманитарной помощи около миллиона доз вакцины от COVID-19. Вакцина производства Pfizer-BioNTech.



США предлагали поставить в Казахстан около миллиона доз препарата, из них половина — для использования среди детей 5-11 лет.



Сейчас в нашей стране иммунизации против ковида, помимо взрослых, подлежат подростки старше 12 лет. Планируется ли прививать детей младшего возраста, спросили у министра здравоохранения РК Ажар Гиният, посетившей ВКО с рабочим визитом.



"У правительства США было желание оказать нам гуманитарную помощь вакциной "Пфайзер", в том числе и для детей. Так как это гуманитарная помощь, мы обсудили и подготовили проект такого нормативно-правового акта. Но на сегодняшний день, учитывая короткие сроки действия данных вакцин, мы от гуманитарной помощи отказались. Если у населения будет желание прививать детей, и у нас будет возможность доставить такую вакцину, то мы этот вариант рассмотрим. На сегодняшний день таких планов у нас нет", — сказала министр.

