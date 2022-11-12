"Подорожало все". Что происходит с ценами в регионах Казахстана

Корреспонденты Tengrinews.kz поговорили с жителями разных уголков нашей страны и узнали, что происходит с ценами на продукты питания, бытовую химию, аренду и продажу недвижимости, а также другие виды услуг.



Не доброе утро сегодня наступило для жителей города Актау. Стоимость десятка яиц в одном из супермаркетов города взлетела до 950 тенге. Правда, позже выяснилось, что случай этот - единичный. Средняя стоимость десятка яиц в магазинах - 650 тенге. Это почти в два раза дороже, чем в прошлом году (350 тенге. - Прим. автора). В некоторых магазинах у дома сегодня можно встретить сахар по 1000 тенге за килограмм, в то время как средняя цена в крупных супермаркетах (с ограничением в одни руки. - Прим. автора) 440 тенге.



"Масло растительное стоило 600 тенге, потом 750, а сейчас уже до 1200 доходит. Яйца в прошлом году по 350 продавались, сейчас 650. Сахар в некоторых магазинах 1000 тенге стоит. Говядина была 1800, сейчас 3000 за килограмм. Нет ни одного продукта, который бы не подорожал. От овощей до химии. По самым скромным подсчетам, жить стало процентов на 50 процентов дороже как минимум", - рассказала жительница города Ксения Салимова.



Взлетели цены на бытовую химию. Не намного лучше ситуация обстоит в Павлодарской области. Цены выросли практически на все. Больше всего, говорят местные жители, возмущают новые ценники на бытовой химии, яйцах, кофе и мясе.



"Стоимость мыла, шампуней, очищающих средств и другой химии особенно подорожала. Почти вдвое дороже стало жидкое мыло, поднялись цены на стиральные порошки, зубную пасту, шампуни, средства для мытья посуды. Эти товары и раньше нельзя было назвать дешевыми, но сейчас прям сильно ощутимо. Антибактериальное мыло стоит тысячу тенге, хозяйственное почти 300 тенге", - говорит павлодарка Галина Пронина.

Чтобы не шокировать покупателей, многие магазины даже не выставляют ценники на товар.



В последнее время более чем на 100 процентов подорожал зерновой и молотый кофе. Как отмечают павлодарцы, если раньше пачка стоила 890 тенге, то сейчас 1800 – 2000 тенге.



До 650 тенге доходят цены на яйца. В социальных магазинах они стоят от 550 тенге.

На 1000 - 1500 тенге подорожали парикмахерские услуги, также поднялись цены на маникюр.



До 20 тысяч тенге подорожала оплата в детских садах. Ранее родители платили на две-три тысячи меньше.



В отделе образования подорожание услуг детских садов объяснили ростом цен на продукты питания.



В Карагандинской области в последние месяцы наблюдается рост цен на бытовую химию. Примерно на 40 процентов подорожали шампуни, стиральные порошки, кондиционеры и ополаскиватели для белья, а также средства для чистки раковин и унитазов. "Бьют по карманам" и цены на популярные средства для мытья посуды.



Среди продовольственных товаров существенно подорожали яйца, майонез, подсолнечные масла, молочная продукция, сыры и колбасы, мясо птицы. К примеру, десяток яиц стоит 651 тенге. Стоимость пачки майонеза начинается от 1100 тенге, литр популярного подсолнечного масла можно купить за 968 тенге, а литр молокосодержащего продукта за 385 тенге.



За полгода в Костанае значительно выросли цены на молочную продукцию. Притом, что в регионе достаточно собственного производства. Местные заводы увеличили ценники в среднем на 40-60 тенге. Дешевле 350 тенге за литр молока на прилавках сейчас не найти. Продавцы магазинов у дома заверяют, что не делают даже десяти процентной накрутки. Якобы стоимость товара от поставщика настолько большая, что "накидывать" уже некуда. Такая дороговизна, в первую очередь, ударила по карманам социально-уязвимых слоев населения. Так, мать шестерых детей Нина Иванова (фамилия изменена. - Прим. автора) честно призналась нашему корреспонденту, что теперь молоко и яйца ее семья покупает лишь по особым праздникам.



"С такими ценами нашей семье пришлось отказаться от многого – молока, творога и яиц, а про сметану я вообще молчу. Молоко пьем только, когда получаем АСП. Раньше могли позволить себе купить мешок картофеля, сейчас 10 килограмм покупаем и тянем целый месяц, по 4 картошины в день на подлив. Подсолнечное масло тоже стали по три литра покупать, чтобы подешевле выходило. Сливочное масло вообще не берем, так как дорогое", - рассказывает жительница Костаная.



Значительно выросли цены и на мебель, подорожали строительные материалы и фурнитура. Предрекают и дальнейший рост цен из-за сокращения объема поставок из России в Казахстан.



"Взять, к примеру, кухню, верхний ярус стараются заказывать из ЛДСП, так как он дешевле, а нижний из МДФ. Шкафы предлагаем делать комбинировано, чтобы сэкономить. Подорожал массив дерева более чем на 100 процентов, из него делают столешницы", - рассказывает дизайнер мебельного салона Ирина Бондарь.



В итоге стоимость некоторых шкафов уже переваливает за миллион. К примеру, в прошлом году вот такая кухня (фото) стоила 900 000 тенге, сейчас уже 1 миллион 200 тысяч.



В Семее и Абайской области ощутимо повысились цены на овощи и фрукты. Баклажаны хорошего качества не в сезон стоят 1200-1600, цена на болгарский перец в магазинах у дома достигает 1700. Мандарины, привезенные из Египта и Аргентины, стоят 1900-2129 тенге, турецкие - 1365. Яйца куриные продаются по цене от 552 до 685 за десяток в зависимости от производителя, категории и места продажи. Весовой сахар стоит 550-600 тенге за килограмм в супермаркетах, где продается расфасованный по 2-3 килограмма. Весовой репчатый лук стоит от 130 до 160 тенге. Цена за литр рафинированного подсолнечного масла составляет от 888 по акции до 2500. Цены на помидоры варьируются от 779 тенге по акции до 1100-1300 тенге, на огурцы - 759-1100 тенге.



В Кызылорде за прошедший месяц из 55 видов основных продовольственных товаров подорожали около 50.



По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, средние цены стали выше на рис, муку высшего и первого сортов, несколько видов круп – гречневую, перловую, манную, овсяную и пшено. Среди мясных продуктов подорожали говядина с костями, свинина с костями, колбасы вареная и полукопченая, говяжья печень, куры. Если средняя цена на рис была 462 тенге за килограмм, то сейчас 480 тенге. Мука высшего и первого сорта стала по 361 и 223 тенге за килограмм, что больше на 24 и 7 тенге соответственно. Крупы подорожали от 3 до 9 тенге за килограмм.



В последние две недели в Кызылорде выросла стоимость помидоров и огурцов. Помидоры продаются на рынках и в магазинах от 600 до 700 тенге, огурцы от 400 до 480 тенге за килограмм.



Молочная продукция растет в цене уже несколько месяцев подряд. В августе средняя цена на сметану была 1741 тенге за литр, в сентябре уже 1803 тенге. Творог 5-9 процентов жирности продавался по 1633 тенге за килограмм, в сентябре его цена увеличилась на 44 тенге. Масло сливочное несоленое стоило 3322 тенге за килограмм, стало 3416 тенге.



В последние дни в Кызылорде подорожали яйца куриные. Сейчас их продают до 700 тенге за десяток, хотя еще пару месяцев назад они продавались по 32-34 тенге за штуку.



На необузданный рост цен жалуются и жители Усть-Каменогорска. По мнению горожан, стоимость абсолютно всех товаров увеличивается чуть ли не каждую неделю.



"В магазин стало страшно ходить. Куда это годится? Десяток яиц 650-670 тенге, мякоть говядины доходит до 3 500 тенге, бананы 1200 тенге! Сегодня зашла в отдел стабфонда и ужаснулась, картошка не 80 тенге, а 140 за килограмм! Обещали же, что цены в этих отделах будут неизменными. Вчера сыр хотела купить, но 5500 за килограмм показалось дорого. Сегодня решилась взять небольшой кусочек детям, захожу – 6160 уже стоит! Продавец подтвердила – да, на всю молочную продукцию выросла цена, причем не первый раз за месяц!" - возмущается жительница Усть-Каменогорска Ольга Минина.



О том, что стоимость продуктов постоянно повышается, говорят и сами продавцы.



"Мы с напарницей работаем по неделе. Запомнить цены просто невозможно. С выходных выйдешь – ценник уже другой. Цена меняется пусть и не значительно – на 7-15 тенге, но каждую неделю, посчитайте, сколько это за месяц выходит!" - рассказывает продавец отдела куриной продукции Алия Симбаева.



В целом наибольший рост цен устькаменогорцы отмечают на куриную и молочную продукцию, колбасные изделия, а также бытовую химию.



Шымкентцы же жалуются на почти двукратное повышение цен - в первую очередь на продукты питания. Выросла и стоимость непродовольственных товаров. За один поход в супермаркет семья из трех человек набирает тележку еды на месяц в 120 тысяч тенге. Год назад такая же тележка им обходилась в 70 тысяч тенге. Новые ценники не радуют ни потребителей, ни продавцов. Однако местные власти уверяют, что сдерживают цены благодаря утвержденной стоимости на социально значимые продукты питания, утвержденные правительством.



Также местные жители недовольны высокими ценами на недвижимость. По словам арендаторов, после притока россиян и начала учебного года привычную двухкомнатную квартиру они начали снимать за 200 тысяч тенге. Годом ранее аналогичное жилье им обходилось в 100 тысяч.



В Туркестане ситуация похожая. Местные жители также жалуются на высокие цены продуктов питания, недвижимости и такси. Проезд в другой конец города раньше обходился в 500 тенге, сейчас же перевозчики увеличили сумму вдвое, рассказывают горожане. Цены на недвижимость выросли в несколько раз. Еще пять лет назад стоимость однокомнатной квартиры в областном центре начиналась от трех миллионов тенге, с тех пор цифры выросли до 10 миллионов. Почти в полтора раза увеличилась стоимость канцтоваров. Если говорить о продуктах питания, то, по данным бюро национальной статистики, с начала года цены на социально значимые продовольственные товары в Туркестане выросли на 16,2 процента. Заметно ощутили туркестанцы и рост цен на товары в местных рынках. Местные жители высокие цены связывают с потоком туристов и новым статусом города - Туркестан стал областным центром в 2018 году. Тем временем местные власти уверяют, что контролируют цены на социально значимые продукты.



Напомним, в июле текущего года бюро национальной статистики отчитывалось о том, что цены на продовольственные товары повысились почти на 20 процентов.



Ранее, в марте 2022 года, руководитель ассоциации "Лига потребителей Казахстана" Светлана Романовская отмечала, что, по их наблюдениям, за последние недели цены на многие продукты выросли на 30-40 процентов.