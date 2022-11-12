Жителям Алматы, Шымкента и Атырау посоветовали меньше гулять в эти выходные

В атмосфере городов скапливаются загрязняющие вещества.
Синоптики сообщают о неблагоприятных метеорологических условиях в Алматы, Шымкенте и Атырау и советуют их жителям не злоупотреблять прогулками на улице.
"Сутки 12 ноября, ночью 13 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городам ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха", – говорится в сообщении.
Рекомендации "Казгидромета":
сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Сообщается, что скоплению загрязняющих веществ в воздухе будут способствовать погода без осадков и туман.
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