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Жителям Алматы, Шымкента и Атырау посоветовали меньше гулять в эти выходные

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 11:37
Жителям Алматы, Шымкента и Атырау посоветовали меньше гулять в эти выходные
Иллюстративное фото
В атмосфере городов скапливаются загрязняющие вещества.

Синоптики сообщают о неблагоприятных метеорологических условиях в Алматы, Шымкенте и Атырау и советуют их жителям не злоупотреблять прогулками на улице.

"Сутки 12 ноября, ночью 13 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городам ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха", – говорится в сообщении.

Рекомендации "Казгидромета":

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
людям, страдающим хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Сообщается, что скоплению загрязняющих веществ в воздухе будут способствовать погода без осадков и туман.


Источник: informburo.kz
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