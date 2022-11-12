Чёрная дыра. Куда уходят госсубсидии и почему они не работают

Ежегодно около 330 компаний получают государственные субсидии, но производительность в Казахстане падает. Почему?



По данным Центра экономического моделирования NAC Analytica, в Казахстане с 2009 года снижается рост производительности во всех секторах, кроме животноводства, текстильной промышленности и фармацевтики. Снижение особенно заметно в зерновой, пищевой и металлургической отраслях.



Состояние казахстанской экономики и её перспективы обсудили накануне, 11 ноября, эксперты, которых собрал в Астане исследовательский центр Jusan Analytics. Специалисты ответили на вопрос, почему госсубсидии не приносят пользы стране.



Цены растут и долги растут



Эксперты Jusan Analytics выделили три главных риска, которые ждут мировую экономику:



Рост инфляции. Аналитики рассмотрели 80 стран, на которые приходится 90% мирового ВВП. Из них у 60 стран инфляция превышает целевой показатель более чем в два раза, у 28 стран – в четыре раза.

Рецессия. По прогнозам, рост мировой экономики в 2022 году составит 3,2%, а в 2023 – 2,7%. В Jusan Analytics полагают, что показатели в следующем году могут быть хуже прогнозируемых. В развитых странах, вероятно, рост снизится более чем в 2 раза и составит чуть больше 1%.

Долговой кризис. В 2020 году долг развитых государств к их ВВП достиг 130% – это исторический рекорд. Прошлый был во время Второй мировой войны, когда он составлял 120% от ВВП.



В Казахстане же, по расчётам Jusan Analytics, рост экономики составит 2,5%, а инфляция превысит 20%.



У нашей республики много проблем, из-за которых мы переносим мировой кризис намного тяжелее, чем страны со стабильной экономикой.



Во-первых, 73% потребительских расходов казахстанцев обеспечивается за счёт кредитов.



Во-вторых, мы закупаем у других стран 80% всех непродовольственных товаров, тем самым обогащая другие государства, при этом сами продаём в основном нефть – на неё приходится 60% нашего экспорта.



В-третьих, падает производительность, а это значит, что реальные доходы населения продолжат снижаться.



Крупные компании захватили рынки



Старший исследователь Центра экономического моделирования NAC Analytica Зарина Адилханова провела исследование, в котором выявила факторы, влияющие на рост производительности в Казахстане. Один из них – это отсутствие конкуренции. Оказалось, что рынки в нашей стране сильно монополизированы.



В секторах, где падает производительность, большую долю рынка занимают лишь от трёх до десяти компаний.



Например, в 11 секторах доминируют до 10 компаний с долей рынка более 50%. В 12 секторах доля крупных фирм составляет от 30 до 50%.



Даже в тех секторах, где считается, что есть конкуренция, ситуация внушает тревогу. В сфере производства продуктов, например, 10 компаний занимают около 16% рынка, а в производстве напитков – более 30%.

Почему не помогают госсубсидии



Ещё одно препятствие для роста производительности – это фаворитизм в распределении государственных субсидий.

"Мы провели анализ больших и средних предприятий. Ежегодно около 330 компаний получают субсидии. Меньше – предприятия обрабатывающей промышленности. Больше – сельское хозяйство и услуги. В итоге мы увидели, что пять лет подряд с 2014 по 2018 годы субсидии получали компании, которые имели 25% доли рынка. А в сельском хозяйстве компании, получавшие госсубсидии, имели до 51% доли рынка", – рассказала Зарина Адилханова.



Она добавила, что пять фирм в обрабатывающем секторе получали максимальные субсидии и при этом имели долю рынка от 40 до 83% в разные годы. Такое неравномерное распределение субсидий также ведёт к тому, что на рынке появляются монополии, считает исследователь.



Зарина Адилханова выяснила, что субсидии повышают продуктивность, но крайне незначительно. Эксперт сделала вывод, что государственные меры поддержки бизнеса на самом деле не помогают росту экономики.



Ещё одной причиной низкой эффективности госсубсидирование может быть то, что бизнес мало внимания уделяет науке. По данным NAC Analytica, в Казахстане только 4% организаций из 30 тысяч занимаются научными исследованиями.



"С 10% увеличением субсидий производительность растёт на 2%. Но те фирмы, которые получают субсидии и занимаются научными исследованиями, более эффективны и имеют рост производительности на 18% больше, чем обычные компании", – объяснила Зарина Адилханова.



Генеральный директор AERC Галымжан Айтказин полагает, что с получателей госсубсидий нужно жёстче требовать хороших результатов.



"Каждый год мы направляем средства на сельское хозяйство, но именно там падает производительность труда. Недавно я читал про азиатских драконов. В той же Южной Корее были крупные компании, которым государство выделяло деньги. Да, это был фаворитизм, но государство от них и требовало результатов, иначе не поддерживало. У нас также государство должно контролировать распределение субсидий", – заметил Галымжан Айтказин.



Как демография влияет на производительность



Рассматривая экономические процессы, не стоит забывать и о демографии. Дело в том, что в Казахстане в 80-е годы был "бэби-бум" – рождалось много детей. В 90-е годы, наоборот, наблюдался спад рождаемости.



Сейчас бэби-бумерам 30-39 лет – это самые активные потребители. В Казахстане их три миллиона, и что главное – на них приходится 40% всего потребления товаров и услуг.



"В 20-29 лет потребительская активность увеличивается в 2,5 раза. Пик приходится на 30-39 лет. После 40 активность падает. Люди начинают больше сберегать, а у возрастных групп снижаются доходы. По нашим данным, казахстанцы в 35-39 лет потребляют на 16% больше товаров, чем в 40-44 года", – рассказал исполнительный директор Jusan Analytics Александр Дауранов.



Вскоре "бэби-бумерам" станет больше 40 лет и они снизят своё потребление. Активными покупателями станет поколение 90-х, а их мало. По прогнозам, численность людей в возрасте 30-39 сократится на 700 тысяч. Тогда мы достигнем самого низкого числа активных потребителей.



Вместе с этим замедлится спрос на потребительское кредитование, что усилит негативный эффект. Также будет минимальный прирост числа трудоспособного населения.



"Если в начале 2000-х прирост трудящихся был ежегодно 140-180 тысяч человек. В 2012-2021 года он снизился до 50 тысяч. А в следующие пять лет – до 40 тысяч платёжеспособных работников. Это негативно скажется на росте производительности", – объяснил Александр Дауранов.

