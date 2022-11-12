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Что будет с ценами на бензин, ответил глава Минэнерго

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:13
Что будет с ценами на бензин, ответил глава Минэнерго
Иллюстративное фото
Министр энергетики Болат Акчулаков ответил на вопрос о возможном росте цен на бензин и газ в Казахстане в ближайшее время, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отвечая на вопрос журналиста в кулуарах церемонии награждения серии проектов Национальной социальной компании Green Step, Акчулаков отметил, что резкого повышения цен "не планируется однозначно".

"Мы понимаем, что это социально достаточно важный вопрос. По Аи-92 пока продолжаем политику сдерживания какого-либо резкого роста. По газу сжиженному то же самое. Понятно, что нужно дать достаточно справедливую цену для производителей. Сегодня еще есть возможность внутри установленной предельной цены на газ перераспределять ее внутри между производителями, между продавцами. Чтобы не было перекоса. Потому что заводы должны получать хотя бы себестоимость. Чтобы они могли нормально функционировать. Ну и понятно, резкого роста мы тоже не можем допустить розничной цены. Пытаемся сейчас заниматься оптимизацией. Поэтому на ближайшие полгода, год не планируем какого-то значительного роста. Смотрим сейчас в общем, в целом и ищем возможность не допустить роста в целом", - прокомментировал Болат Акчулаков.


Отметим, в сентябре Акчулаков, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время повышение цен на бензин и дизтопливо, заявил, что в ближайшие 180 дней цены на топливо меняться не будут.

"Есть подписанный соответствующий приказ. В следующем году посмотрим", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.


Источник: tengrinews.kz
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