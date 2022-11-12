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Казахстан вынужден экспортировать пшеницу в цементовозах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:05
Казахстан вынужден экспортировать пшеницу в цементовозах
Иллюстративное фото
Железнодорожная инфраструктура Казахстана оказалась не готова к резкому увеличению поставок за рубеж.

Казахстан вынужден экспортировать пшеницу в цементовозах из-за повышенного спроса на зерновозы и железнодорожные перевозки, пишет Eldala.kz.

"Отложенный спрос на казахстанскую пшеницу в странах Средней Азии, прежде всего в Узбекистане, возник из-за ограничений на экспорт зерна из Казахстана, которые вводились весной и летом. Как только квотирование отменили, экспортёры страны постарались максимально быстро удовлетворить ранние заявки своих партнёров. Однако железнодорожная инфраструктура Казахстана оказалась не готова к резкому увеличению поставок за рубеж. Ажиотажный спрос на зерновозы и на услуги железнодорожников также привел и резкому росту стоимости перевозок", – поясняет портал.

Эту тему на форуме Asia Grain&Oil 2022 подробно обсудили председатель правления национальной ассоциации экспортеров KazGrain Канат Кобесов и первый вице-президент "Астык Транс" Сергей Мосолкин. Эта компания управляет основным парком зерновозов в Казахстане.

Канат Кобесов высказал позицию экспортёров зерна: сейчас расходы на перевозку непомерно выросли, практически удвоившись с лета:

"Ещё в июне, июле, августе ставки за вагон были до 1 млн тенге, сейчас – под 2 млн. Это что за "золотая" перевозка такая? Как она формируется?"

При этом даже по выросшим расценкам получить вагоны очень тяжело – зерновозов нет в наличии. Трейдерам приходится идти на различные ухищрения, осваивая другие вид подвижного состава. В том числе, например, грузить зерно в полувагоны, укрывая его сверху брезентом.

"Экспортеры не от хорошей жизни обращаются к другим видам подвижного состава. Мой партнёр берет цементовозы на особых условиях и везёт зерно в них. Казалось бы, это нонсенс. Но приходится", – рассказал Канат Кобесов.

Объём перевозок на экспорт в этом году на 40% больше, чем в прошлом, пояснил Сергей Мосолкин. И даже при том, что парк вагонов в Казахстане увеличивается, ритмичность отгрузок страдает именно по причине роста объёмов.

"То есть парк зерновозов никуда не ушёл – объёмов больше стало. Казахстан получил большой урожай, и конъюнктура экспортного рынка сложилась так, что все хотят отгружаться сейчас – в Казахстане цены на зерно низкие, в Узбекистане – высокие. Поэтому все и предъявили объёмы на экспорт. Хотят весь урожай вывезти за два месяца. Но это невозможно! Я сейчас говорю не только за "Астык Транс", я говорю за всех операторов вагонов", – сказал Сергей Мосолкин.

По словам эксперта, нынешняя железнодорожная инфраструктура Казахстан позволяет вывозить 1 млн тонн зерна в месяц. Исходя из этого и будут удовлетворяться все заявки экспортеров. Но на это уйдет время.

"Больная тема для операторов вагонов – замедление оборота вагонов. То есть подвижной состав выполняет один заказ намного дольше нормативного срока. Владелец вагона теряет прибыль, поскольку использует вагон для обслуживания одного заказа за то время, когда мог бы обслужить двух клиентов и заработать в два раза больше, выполняй они нормативы по срокам. Причина в том, что вагоны простаивают на путях из-за отсутствия локомотивной тяги при подаче на погрузку и разгрузку, а также из-за простоя уже на магистралях", – пишет портал.

Еще один вопрос, на котором заострил Канат Кобесов, – это программа обновления парка зерновозов. Эксперт считает, что тут нужна чёткая программа, которая позволит расширить подвижной состав в стране и улучшит ситуацию с перевозками.

Сергей Мосолкин обратил внимание на сезонный характер перевозов. "Оживают" они осенью, а к весне сходят на нет. Таким образом, для операторов подвижного состава единственная возможность сохранять рентабельность – это зарабатывать в период повышенного спроса. Потому что в весеннее-летний период вагонный парк простаивает, даже несмотря на предоставлении скидок трейдерам. Но в этот период просто нечего везти.

Что касается нынешнего роста стоимости перевозок, которая выросла почти в два раза, то основной вклад в это – тариф железнодорожников.

"Что касается именно аренды вагона, то она подорожала всего на 20%, в пределах инфляции. При этом стоимость самого зерновоза для нас, операторов, выросла на 80%. В прошлом году мы покупали вагон за 3,5 млн рублей, а сегодня – уже за 4,1 млн. При этом курс рубля существенно вырос к тенге. И получилось, что в прошлом году мы покупали вагон за 18 млн тенге, а в нынешнем – уже за 32 млн тенге", – пояснил Сергей Мосолкин.

Точно так же цена колёсных пар увеличилась на 40-60%. Таким образом, выросла стоимость ремонтов уже работающих зерновозов. В связи с этим "Астык Транс" не мог оставить свои тарифы на прежнем уровне. Однако тариф по предоставлению вагона в Казахстане остаётся на 20-30% ниже, чем в России, отмечает портал.


Источник: informburo.kz
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