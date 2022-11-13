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Чистоплотность или расстройство психики? Психологи объясняют, где грань

Просмотров:317 Опубликовано: Сегодня, 13:08
Чистоплотность или расстройство психики? Психологи объясняют, где грань
Иллюстративное фото
Как отличить чистоплотность от расстройства психики, которое заставляет почти стерилизовать помещение? Как понять, что ваше стремление к порядку выходит за границы нормы? Womanhit обратился к психологам, и они считают, что нужно присмотреться к своим повседневным действиям - подробнее о них рассказывает Tengri Lifestyle.

Излишнее желание сделать дом идеальным может портить жизнь не только вам, но и близким. Поэтому проверьте, не выполняете ли вы ежедневно лишнюю работу по дому.

Стирать полотенце на кухне каждый день

Конечно, если вы готовите ежедневно, а затем тщательно убираете кухонные поверхности, освежать и обновлять тряпочки для стола нужно сразу. Но кухонное полотенце обычно остается достаточно чистым на протяжении трех-пяти дней. Исключение — большая семья, в которой все завтракают, ужинают и обедают вместе.

Если же вы живете одна или вдвоем с родственником, то смысла отправлять полотенца в стирку каждый день точно нет.

Чистить ванну

Если в семье есть питомец, конечно, сантехнику нужно обрабатывать после каждого его мытья. Но в других случаях чрезмерное стремление поддерживать стерильность в ванной может привести к тому, что покрытие испортится. Специалисты по клинингу рекомендуют: обрабатывать ванну бытовой химией нужно раз в пять-семь дней, этого достаточно.

Дезинфицировать столешницу

Жесткие средства для обработки от бактерий могут испортить кухонный гарнитур, да и нет смысла стерилизовать его ежедневно. Это необходимо, когда вы разделываете рыбу или мясо: бактерии от них быстро распространяются по поверхностям.

Для ежедневной уборки достаточно протирать столешницы влажной тряпочкой.

Мыть пол и пылесосить

Протирать пол в коридоре важно каждый день, но обрабатывать всю квартиру нет необходимости. Пылесосьте хотя бы раз в неделю, этот ритуал поможет очистить воздух от бактерий и уменьшить риск аллергии, астмы и даже сезонных простуд.

Протирать зеркала

Любое средства для стекол обладает антистатическими свойствами и отталкивает пыль после обработки поверхности, поэтому заново мыть зеркала ежедневно не нужно.

Мыть холодильник

Эксперты говорят, что если вы внутри ничего не разлили, то мыть холодильник и морозильную камеру нужно раз в три месяца, а то и в полгода. Как и духовку, кстати.


Источник: tengrinews.kz
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