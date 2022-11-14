Сколько этнических казахов переехали из России в Казахстан с марта

В МВД сообщили количество этнических казахов, которые обратились за разрешением на постоянное место жительства с 1 марта, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В ответ на запрос редакции в МВД сообщили, что с 1 марта по 1 ноября 2022 года разрешение на постоянное место жительства было выдано 3999 этническим казахам, которые в большинстве своем прибывали из других стран. Больше всего этнических казахов переехало из Узбекистана - 2267 человек. На втором месте Россия - 773 человека. Далее идут Монголия (328), КНР (297), Туркменистан (172), Кыргызстан (39).
Расселялись прибывшие казахи в основном в крупные города - в Шымкент - 785, в Туркестанскую область - 715, Астану - 702, Мангистау - 608, Алматинскую область - 526, Алматы - 326 и другие.
Напомним, что, по данным МВД, более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан с начала мобилизации. В середине октября ежедневно в Казахстан прибывало 8-9 тысяч граждан России, при этом выезжало 10-11 тысяч граждан.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz