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Сколько этнических казахов переехали из России в Казахстан с марта

Просмотров:487 Опубликовано: Сегодня, 09:07
Сколько этнических казахов переехали из России в Казахстан с марта
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В МВД сообщили количество этнических казахов, которые обратились за разрешением на постоянное место жительства с 1 марта, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответ на запрос редакции в МВД сообщили, что с 1 марта по 1 ноября 2022 года разрешение на постоянное место жительства было выдано 3999 этническим казахам, которые в большинстве своем прибывали из других стран. Больше всего этнических казахов переехало из Узбекистана - 2267 человек. На втором месте Россия - 773 человека. Далее идут Монголия (328), КНР (297), Туркменистан (172), Кыргызстан (39).

Расселялись прибывшие казахи в основном в крупные города - в Шымкент - 785, в Туркестанскую область - 715, Астану - 702, Мангистау - 608, Алматинскую область - 526, Алматы - 326 и другие.

Напомним, что, по данным МВД, более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан с начала мобилизации. В середине октября ежедневно в Казахстан прибывало 8-9 тысяч граждан России, при этом выезжало 10-11 тысяч граждан.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 10:51
Больше всего этнических казахов переехало из Узбекистана - 2267 человек. На втором месте Россия - 773 человека. Далее идут Монголия (328), КНР (297), Туркменистан (172), Кыргызстан (39).

Почему то не указано сколько приехало из Ирана и Авгана "кандасов", которые проповедуют исламизм и радикализм в Казахстане?!...

Все мы ходим под богом.
 
 

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