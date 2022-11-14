Астана. 14 ноября. КазТАГ – Китай изменил требования для пассажиров из Казахстана, сообщается на сайте посольства Китая.



«В целях контроля над эпидемией, посольство и генконсульство Китая в Казахстане обновляют требования к получению кода здоровья «HS» (или «HDC»)», – сообщается на сайте посольства Китая.



Теперь пассажирам, направляющимся прямым рейсом из Казахстана в Китай, надо в течение 48 часов до вылета сдать один ПЦР-тест в лаборатории, официально зарегистрированной на территории Республики Казахстан.



Во-вторых, нужно подать заявку на получение кода здоровья, загрузив и отправив необходимые документы, включая результат ПЦР-теста.



«После обработки заявки посольством или генконсульством Китая в Казахстане будет своевременно выдан «зеленый код здоровья». При прохождении регистрации на рейс предъявить сотруднику авиакомпании открытый через мобильное приложение «зеленый код здоровья» (заранее сделанный скриншот не принимается), оказывая содействие при его проверке», – отметили в посольстве.