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Илон Маск предрек будущее человечества

Просмотров:624 Опубликовано: Сегодня, 14:26
Илон Маск предрек будущее человечества
Фото: Mike Blake / Reuters
Человечество ожидает будущее с подземными туннелями и ракетным туризмом, а также открытие инопланетной жизни. Таким образом американский бизнесмен Илон Маск предрек будущее Земли и ее жителей. Об этом в серии публикаций сообщает индонезийский портал Tempo.co.

Американский предприниматель выступил онлайн в рамках конференции, проходящей на саммите «Большой двадцатки» (G20) на острове Бали.

По его словам, в будущем для человечества станут привычными вырытые в глубине Земли туннели, которые позволят бороться с пробками на дорогах, и путешествия вокруг планеты на ракетах.

Также бизнесмен предрек открытие инопланетной жизни. «Возможно, мы найдем там инопланетян, которым уже миллионы лет», — сказал инженер.


Источник: lenta.ru
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