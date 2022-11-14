«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Ноября
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.01 KZT
  • €1 = 474.44 KZT
  • 1 RUB = 7.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

МИД: Среди пострадавших при теракте в Стамбуле нет казахстанцев

Просмотров:178 Опубликовано: Сегодня, 15:15
МИД: Среди пострадавших при теракте в Стамбуле нет казахстанцев
Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге 14 ноября заявил, что казахстанцев нет среди пострадавших при теракте в Стамбуле, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что генеральный консул находится на прямой связи с губернатором. После взрыва казахстанские дипломаты в Стамбуле также связались с местными властями.

- После взрыва заняло некоторое время выяснение обстоятельств – где, как это произошло. Всю ночь наши дипломаты были на дежурстве, обзванивали всевозможные инстанции, объездили все близлежащие больницы. К счастью, среди пострадавших наших граждан нет, - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

13 ноября в Стамбуле произошел мощный взрыв. Это случилось на одной из людных пешеходных улиц Истикляль.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее "нападением с бомбой" и отметил, что, по предварительным оценкам, все указывает на то, что это был теракт.

По последним данным, число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика