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Килограммовые Касым, Жомарт и Кемел родились в столице

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 17:38
Килограммовые Касым, Жомарт и Кемел родились в столице
Фото из открытых источников
В столице в семье Марал и Сабита Соппек родилось трое мальчиков, которых назвали в честь президента страны Қасым, Жомарт и Кемел. Родители тройни выражают благодарность врачам Многопрофильной городской больницы №2, передает ИА «NewTimes.kz».

Молодая мама Марал работает медицинской сестрой вместе с мужем стоматологом. Это первые их дети, имена детям дал дедушка.

Тройняшки родились раньше срока, вес детей составлял около 1 тыс грамм. Они находились в отделении выхаживания патологии новорожденных под руководством заведующей отделением Ирины Цубенко.

Новоиспеченные родители выразили медикам благодарность за оказанную квалифицированную помощь.

«Выражаю огромную благодарность всему Акушерскому блоку «ГМБ № 2» оперирующему и лечащему врачам. Спасибо за создание благоприятных условий в медицинских учреждениях, наличие современного оборудования, высокий профессионализм квалифицированных специалистов. Благодаря Вам наши малыши имеют право на полноценную жизнь и светлое будущее!» − сказала мама малышей.


Источник: newtimes.kz
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