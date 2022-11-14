Килограммовые Касым, Жомарт и Кемел родились в столице

В столице в семье Марал и Сабита Соппек родилось трое мальчиков, которых назвали в честь президента страны Қасым, Жомарт и Кемел. Родители тройни выражают благодарность врачам Многопрофильной городской больницы №2, передает ИА «NewTimes.kz».



Молодая мама Марал работает медицинской сестрой вместе с мужем стоматологом. Это первые их дети, имена детям дал дедушка.



Тройняшки родились раньше срока, вес детей составлял около 1 тыс грамм. Они находились в отделении выхаживания патологии новорожденных под руководством заведующей отделением Ирины Цубенко.



Новоиспеченные родители выразили медикам благодарность за оказанную квалифицированную помощь.



«Выражаю огромную благодарность всему Акушерскому блоку «ГМБ № 2» оперирующему и лечащему врачам. Спасибо за создание благоприятных условий в медицинских учреждениях, наличие современного оборудования, высокий профессионализм квалифицированных специалистов. Благодаря Вам наши малыши имеют право на полноценную жизнь и светлое будущее!» − сказала мама малышей.