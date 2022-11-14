Уральск. 14 ноября. КазТАГ – Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) пересматривает план поставок газа в Западно-Казахстанскую область в сторону снижения, сообщает «Мой город».



«По состоянию на 2 ноября, остатки на газонаполнительных станциях составляют 180 тонн. В рамках утвержденного плана, поставка сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок области на ноябрь составляет 3438 тонн. Однако 26 октября ТОО «АНПЗ» уведомило министерство энергетики о планируемом снижении производства газа на ноябрь. В связи с чем, для конечных покупателей (АГЗС, ГНС) объем в рамках плана поставок равномерно будет снижен на 35%», - сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Миржан Нуртазиев.



Таким образом, в ноябре в ЗКО планируют поставить 2235 тонн.



«8 ноября в ТОО «АНПЗ» проинформировали о проведении текущего ремонта технологических установок с седьмого по 14 ноября. Предварительный срок выхода ТОО «АНПЗ» на полную мощность и начало отгрузок для потребителей ЗКО – 18 ноября», - пояснил Нуртазиев.



По его словам, министерство энергетики выделило дополнительный объем с АО «СНПС-Актобемунайгаз» в размере 504 тонны.



По данным СМИ, что 14 ноября на автогазозаправочных станциях (АЗГС) образовались очереди.



«На некоторых заправках газ отпускают только по талонам. К примеру, на АГЗС Ven Oil, «Меркурий», НЕФТЭК газа нет вовсе», - говорится в сообщении.



Отмечается, что похожая ситуация на прошлой неделе складывалась и на заправках Атырау.