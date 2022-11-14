В Турции отвергли соболезнования США по поводу теракта в Стамбуле

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу резко прокомментировал реакцию США на теракт в Стамбуле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Анадолу" и CNN Turk.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер осудила теракт в Стамбуле и заявила, что Вашингтон "плечом к плечу с нашим союзником по НАТО Турцией в борьбе с терроризмом"."Мы не принимаем и отвергаем соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле", - заявил Сойлу."Мы знаем, как это координировалось. Мы знаем, какой сигнал нам отправили. И мы пошлем очень сильный сигнал в ответ", - отметил глава МВД Турции.По словам Сойлу, теракт был осуществлен по "поручению" штаба курдской террористической организации YPG (сирийская ветвь PKK), расположенного в сирийском районе Кобани.Министр заявил, что непосредственный исполнитель теракта призналась в ходе допроса, что была заслана главарями PKK/YPG нелегальными путями в Турцию через сирийский Африн.Сойлу сообщил, что структуры безопасности Турции оперативно изучили данные с 1200 камер видеонаблюдения, проведя операции по 21 адресам и задержав 46 подозреваемых."В числе задержанных - террорист, которому было получено физическое устранение исполнителя взрыва в Стамбуле. Причастные к теракту могли сбежать уже сегодня в Грецию, но были оперативно схвачены", - сказал он.Взрыв в Стамбуле произошел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре города. Не меньше шести человек погибли, 81 человек пострадал. Подозреваемая задержана.