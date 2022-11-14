В Турции отвергли соболезнования США по поводу теракта в Стамбуле

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу резко прокомментировал реакцию США на теракт в Стамбуле, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Анадолу" и CNN Turk.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер осудила теракт в Стамбуле и заявила, что Вашингтон "плечом к плечу с нашим союзником по НАТО Турцией в борьбе с терроризмом".
"Мы не принимаем и отвергаем соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле", - заявил Сойлу.
"Мы знаем, как это координировалось. Мы знаем, какой сигнал нам отправили. И мы пошлем очень сильный сигнал в ответ", - отметил глава МВД Турции.
По словам Сойлу, теракт был осуществлен по "поручению" штаба курдской террористической организации YPG (сирийская ветвь PKK), расположенного в сирийском районе Кобани.
Министр заявил, что непосредственный исполнитель теракта призналась в ходе допроса, что была заслана главарями PKK/YPG нелегальными путями в Турцию через сирийский Африн.
Сойлу сообщил, что структуры безопасности Турции оперативно изучили данные с 1200 камер видеонаблюдения, проведя операции по 21 адресам и задержав 46 подозреваемых.
"В числе задержанных - террорист, которому было получено физическое устранение исполнителя взрыва в Стамбуле. Причастные к теракту могли сбежать уже сегодня в Грецию, но были оперативно схвачены", - сказал он.
Взрыв в Стамбуле произошел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре города. Не меньше шести человек погибли, 81 человек пострадал. Подозреваемая задержана.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.