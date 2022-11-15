До 70% повысят зарплаты казахстанским пожарным

Министр про чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин в кулуарах правительства 15 ноября заявил о повышении зарплат пожарным с 2023 года, передает корреспондент Zakon.kz.



Глава МЧС отметил, что три года назад, когда первоначально поднимался вопрос о повышении зарплат, сотрудники получали 65 тыс. тенге.



- Сейчас минимальный должностной оклад сотрудника, который только пришел на службу, составляет около 110 тыс. тенге. Предусматривается повышение зарплаты с 1 января 2023 года от 10 до 70%, - сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.



Министр отметил, что максимальное повышение в 70% предусмотрено для рядового состава, то есть для тех, кто только начинает службу. 10% для руководящего состава – это начальники служб пожаротушения, начальники части.



Журналисты также поинтересовались у Юрия Ильина, поднимется ли его заработная плата.



- Нет. Зарплата руководящего состава МЧС не поднимается однозначно, для политических служащих этот вопрос не рассматривается, – ответил глава МЧС.



О повышении зарплаты пожарным говорили в сентябре этого года. МЧС прорабатывает этот вопрос с Минфином и Миннацэкономики.



