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До 70% повысят зарплаты казахстанским пожарным

Просмотров:204 Опубликовано: Сегодня, 12:23
До 70% повысят зарплаты казахстанским пожарным
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Министр про чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин в кулуарах правительства 15 ноября заявил о повышении зарплат пожарным с 2023 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЧС отметил, что три года назад, когда первоначально поднимался вопрос о повышении зарплат, сотрудники получали 65 тыс. тенге.

- Сейчас минимальный должностной оклад сотрудника, который только пришел на службу, составляет около 110 тыс. тенге. Предусматривается повышение зарплаты с 1 января 2023 года от 10 до 70%, - сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.

Министр отметил, что максимальное повышение в 70% предусмотрено для рядового состава, то есть для тех, кто только начинает службу. 10% для руководящего состава – это начальники служб пожаротушения, начальники части.

Журналисты также поинтересовались у Юрия Ильина, поднимется ли его заработная плата.

- Нет. Зарплата руководящего состава МЧС не поднимается однозначно, для политических служащих этот вопрос не рассматривается, – ответил глава МЧС.

О повышении зарплаты пожарным говорили в сентябре этого года. МЧС прорабатывает этот вопрос с Минфином и Миннацэкономики.



Источник: zakon.kz
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