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Туристов предупредили о мошенниках в Европе

Просмотров:221 Опубликовано: Сегодня, 14:21
Туристов предупредили о мошенниках в Европе
Фото из открытых источников
Туристы рассказывают, как во время поездок в Рим и Вену под видом туристов к гостям города стали часто подходить мошенники с просьбой купить им еду, мотивируя тем, что у них закончились деньги, передает Tengritravel.kz со ссылкой на TheSun.co.uk.

Один из туристов, попав в интересную ситуацию, обратился к пользователям Reddit с вопросом, сталкивались ли они с мошенниками во время путешествия в Европу.

"Я был в Риме, и ко мне подошел парень. Он объяснил, что он из Венгрии и у него впереди еще три дня до вылета домой, но у него закончились деньги. Затем он попросил меня купить ему макароны в ближайшем месте. Я сказал ему, что у меня ограниченный бюджет, но предложил ему два банана, которые у меня были с собой. Он в итоге взял их. Также что-то подобное случилось со мной во время предыдущей поездки, до коронавируса, на автовокзале в Вене. Подошел парень якобы с Балканских островов с каким-то невнятным рассказом о том, как у него закончились наличные, и попросил купить ему в киоске фастфуд. Однако когда я предложил ему еду, которая была у меня с собой, парень разозлился, назвав это дерьмовой едой", - написал он свою историю.

Пользователи платформы объяснили, что мужчина стал жертвой мошенничества, организованного владельцами магазинов, чтобы получить больше денег. Путешественники советуют игнорировать любого, кто подходит на улице с такими просьбами.

"Довольно распространенная афера в некоторых частях мира, когда мошенники работают с местным магазином. Они умоляют вас купить какой-нибудь товар, а когда вы уйдете, положат его обратно на полку в магазине-партнере, а деньги положат в карман", - написал один из туристов.

Другая версия туристов - про туристов-попрошаек, которые путешествуют без денег за чужой счет, их тоже нужно игнорировать.


Источник: Tengrinews.kz
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