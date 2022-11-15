Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре

В этом году в декабре у казахстанцев количество праздничных дней сократилось, сообщает Zakon.kz.



Так, из государственных праздников исключен День Первого Президента, который отмечался 1 декабря. Это теперь рабочий день.



День Независимости с этого года отмечается только один день – 16 декабря.



Таким образом, в декабре казахстанцы на День Независимости будут отдыхать:



- при пятидневной рабочей неделе – 16, 17, 18 декабря (пятница, суббота, воскресенье);



- при шестидневной рабочей неделе – 16, 18 декабря (пятница, воскресенье).



Всего в декабре 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и пять выходных дней при шестидневной.



Новый год в этом году выпадает на субботу (31 декабря) и воскресенье (1 января). Оба дня казахстанцы не работают.