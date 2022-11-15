«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 15 Ноября
+6...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.74 KZT
  • €1 = 474.08 KZT
  • 1 RUB = 7.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:27
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Фото: Zakon.kz
В этом году в декабре у казахстанцев количество праздничных дней сократилось, сообщает Zakon.kz.

Так, из государственных праздников исключен День Первого Президента, который отмечался 1 декабря. Это теперь рабочий день.

День Независимости с этого года отмечается только один день – 16 декабря.

Таким образом, в декабре казахстанцы на День Независимости будут отдыхать:

- при пятидневной рабочей неделе – 16, 17, 18 декабря (пятница, суббота, воскресенье);

- при шестидневной рабочей неделе – 16, 18 декабря (пятница, воскресенье).

Всего в декабре 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и пять выходных дней при шестидневной.

Новый год в этом году выпадает на субботу (31 декабря) и воскресенье (1 января). Оба дня казахстанцы не работают.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика