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Население Земли достигло восьми миллиардов человек

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 16:27
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com
Организация объединенных наций (ООН) сообщила, что население Земли по состоянию на 15 ноября достигло восьми миллиардов человек. Информация размещена на сайте организации.

Отмечается, что основной прирост населения до этой отметки обеспечил демографический рост в Азии. Еще почти на 400 миллионов человек прибавилось население в Африке. Среди стран крупнейшим «вкладчиком» названа Индия, прибавившая в населении на 177 миллионов человек. В Китае прибавилось 73 миллиона, при этом там в будущем прогнозируется снижение численности. На третьем месте — Нигерия, а всего основной прирост до восьми миллиардов обеспечили десять стран.

При этом вклад Европы назван отрицательным из-за сокращения численности населения этой части света.

Девять миллиардов человек на Земле ожидаются к 2037 году, а десять миллиардов — в 2058 году. Пик населенности планеты в ООН прогнозируют с 2080 по 2100 год на отметке 10,4 миллиарда.

Ранее журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на прогнозы ученых заметили, что численность населения Земли может не достигнуть отметки в 10 миллиардов человек. Согласно их данным, спад начнется после достижения отметки примерно в 9,6 миллиарда человек в 2070-х.


Источник: zakon.kz
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