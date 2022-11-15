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Когда внедрят цифровой тенге и зачем он нужен, рассказали в Нацбанке

Просмотров:154 Опубликовано: Сегодня, 17:06
Когда внедрят цифровой тенге и зачем он нужен, рассказали в Нацбанке
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Специалисты Нацбанка провели презентацию результатов тестирования цифрового тенге и рассказали, когда примут решение о его внедрении, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе Конгресса финансистов Казахстана прошла презентация цифрового тенге. Специалисты Центра развития платежных и финансовых технологий Нацбанка, работающие над проектом цифрового тенге, рассказали, чем он отличается от обычных безналичных расчетов через банковские приложения и криптовалют.

По их словам, цифровой тенге - третья форма национальной валюты, наряду с наличными деньгами, монетами и банкнотами, а также безналичными деньгами на банковских счетах. Если будет внедрен цифровой тенге, он будет считаться таким же законными платежным средством, его цена будет равна курсу тенге и его легко можно будет обменять на наличные или безналичные средства.

По словам специалистов Центра развития платежных и финансовых технологий, цифровой тенге можно представить в виде отдельного кошелька внутри вашего банковского приложения. Одно из основных его преимуществ по сравнению с банковскими счетами - возможность проводить платежи или переводы без подключения к интернету. При этом, чтобы использовать цифровой тенге, нужную сумму необходимо заранее перевести на специальный кошелек. В ходе презентации сотрудники Нацбанка перекинули деньги с одного телефона на другой при отключенной сети, через QR. Это возможно благодаря тому, что носителем токенов цифрового тенге является смартфон. Информация о транзакциях сохраняется в смартфоне и после подключения к сети синхронизируется с системой. Как отметили в Нацбанке, это должно обеспечить развитие безналичных платежей в регионах, где доступ к интернету ограничен.

Другое важное достоинство цифрового тенге, в отличие от обычных безналичных платежей в банке, - программируемость. Пользователь самостоятельно может задать критерии, по которым с его счета будут списываться деньги. Допустим, он может ограничить сумму транзакций в определенное время дня, выбрать, на какие виды товаров и услуг можно тратить деньги и какую максимальную сумму он готов на них потратить. Это может помочь, к примеру, при открытии детских кошельков, когда родители не хотят, чтобы их ребенок тратил карманные деньги на вредные продукты, а вместо этого покупал обед в школьной столовой. Также такая система может помочь желающим планировать свой семейный бюджет и избежать необязательных расходов.

Эксперты отметили, что сейчас цифровым тенге можно пользоваться только в специальном приложении Нацбанка, но в будущем этот функционал смогут внедрить в приложения всех популярных банков.

В отличие от криптовалют, цифровой тенге будет выпускаться только Нацбанком, и регулятор будет обеспечивать защиту средств его держателей.

Отметим, что о проекте внедрения цифрового тенге в Нацбанке говорили еще в мае 2021 года. Пилотный проект планировали запустить уже во второй половине 2021 года. Председатель профильного Центра развития платежных и финансовых технологий рассказал, почему у регулятора ушло столько времени на разработку этого проекта.

"Проект цифровой юань начал реализацию в 2014 году. Проект до сих пор является пилотным, уже 8 лет. В целом, так как мы строим технологию цифрового тенге на принципиально новых подходах, используем блокчейн и подобные технологии, это, безусловно, занимает время, потому что ряд работ носит исследовательский характер. Мы не можем нашим гражданам предлагать решение, которое неустойчиво с точки зрения кибербезопасности. Поэтому, для того чтобы гражданам дать итоговое, рабочее решение, мы эту работу аккуратно проводим. Если посмотреть на аналогичные решения в других странах, то мы идем достаточно динамично. К примеру, проект цифрового рубля начал реализацию в конце 2020 года, но также еще не внедрен и его ориентировочно внедрят в 2023 году. В целом горизонт внедрения цифровых валют составляет три-четыре года с момента начала исследований. Мы считаем, что в эти рамки пока вписываемся", - отметил председатель Центра развития платежных и финансовых технологий Нацбанка Бинур Жаленов.

Жаленов рассказал, что итоговый доклад по реализации второй фазы пилотного проекта будет опубликован 15 декабря. По результатам всестороннего исследования потенциальных выгод и рисков, проработки технологических аспектов, оценки влияния на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность, а также возможного эффекта для национальной платежной системы и ее участников до конца этого года будет принято итоговое решение о необходимости внедрения национальной цифровой валюты.

"Если решение о внедрении будет принято, до конца года мы его опубликуем, то внедрение займет три года. Но при этом уже в конце 2023 года для граждан будет доступна часть функциональности цифрового тенге, в 2024 году добавиться еще какая-то функциональность, и полное внедрение - в конце 2025 года", - добавил Бинур Жаленов.

Ранее председатель Национального банка Галымжан Пирматов сообщил, что до конца июня 2022 года будет объявлена методика, по которой будут внедрять цифровой тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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