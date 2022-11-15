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Женщина из Польши съела зарядку от своего iPhone

Просмотров:96 Опубликовано: Сегодня, 20:34
Женщина из Польши съела зарядку от своего iPhone
Фото из открытых источников
В Польше женщина с редким расстройством пищевого поведения съела зарядку от своего iPhone. После проведенной операции ее жизни ничто не угрожает, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Daily Mail, женщина страдает пикацизмом — расстройством, при котором люди пытаются есть несъедобные вещи.

Жительница Польши проглотила зарядку и начала задыхаться. После чего она позвонила в скорую и сообщила о случившемся. Ее экстренно госпитализировали.

Медикам пришлось провести специальную процедуру, чтобы достать посторонний предмет. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, и ее жизни ничего не угрожает.

Ранее ученые говорили, что пищевые добавки для профилактики заболеваний могут быть опасными.


Источник: zakon.kz
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