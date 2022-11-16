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Токаев упрекнул богатых бизнесменов, не желающих улучшать жизнь в Казахстане

Просмотров:352 Опубликовано: Сегодня, 11:08
Токаев упрекнул богатых бизнесменов, не желающих улучшать жизнь в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что некоторые бизнесмены не желают участвовать в улучшении жизни в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На встрече с общественностью Алматы Токаев подчеркнул, что Казахстан строит государство, основанное на принципах солидарности и взаимной ответственности.

"Я постоянно призываю наших богатых бизнесменов вкладываться в социальную сферу, развивать общественно значимые проекты. В ответ же иной раз приходится слышать какие-то невнятные отговорки, видеть их отстраненность, отсутствие какого-либо желания деятельно участвовать в улучшении жизни в стране. По-видимому, это означает, что их не беспокоит судьба страны, а призывы к социальной ответственности для них пустой звук. Подобная позиция вызывает вопросы. Мы будем делать выводы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом Президент отметил, что состоятельные люди в других странах участвуют в решении не только внутренних проблем, но и содействуют продвижению национальных интересов за рубежом, используя свои бизнес-связи.

"Нашей стране нужен деятельный гражданский патриотизм. Относиться ко всему происходящему вокруг по принципу "моя хата с краю" недопустимо", - добавил он.


Источник: Тengrinews.kz
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