Скандальному российскому "гуру соблазнения" запретили въезд в Казахстан

Российскому автору тренингов и книг о соблазнении женщин Алексу Лесли (настоящее имя - Александр Кириллов) на год запретили въезд в Казахстан, передает Tengri Lifestyle.



В своих социальных сетях автор скандальных тренингов объявил о том, что с 19 ноября по 27 ноября в Алматы будет проходить его тренинг на тему "Кто найдет самую горячую казашку".



Публикация вызвала огромное негодование среди казахстанцев, призвавших правоохранительные органы пресечь мероприятие.



"Принятыми мерами гражданину России Кириллову А. на год запрещен въезд в Казахстан", - говорится в сообщении Департамента полиции Алматы в среду, 16 ноября.



Александр Кириллов - скандальный российский писатель и автор тренингов "по соблазнению". Фигурант уголовных дел, в СМИ (Life.ru) утверждалось, что он замешан в создании притона.



В 2018 году был арестован в Таиланде за проведение секс-тренинга, ему были предъявлены обвинения в неуплате налогов, нарушении режима пребывания, говорилось о репутационном ущербе для Таиланда.