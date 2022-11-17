В самом крупном бассейне Актобе 5 лет не меняли воду

Самый крупный бассейн в Актобе, где юные пловцы пожаловались на недомогание, снова в центре внимания. Выяснилось, что там целых пять лет не меняли воду. Оказалось, для администрации это слишком затратный процесс. И все это время воду просто хлорировали, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.



Проверить актюбинский бассейн потребовали в начале ноября. Родители уверяли, после занятий у детей стала появляться аллергическая сыпь и начинался кашель. Говорили, что все это связано с превышением хлора в воде.



Летом в спорткомплексе "Достык" уже был серьезный инцидент, когда во время соревнований 12 участникам стало плохо и их даже забрали в больницу. Было предположение, что они отравились реактивным веществом.



И вот сейчас выяснилось: из-за больших затрат администрация экономит на содержании спортивного объекта.



"В последний раз меняли воду в 2017 году, но это очень дорогостоящее мероприятие – замена воды. Фильтры также работают в норме. Но мы сейчас разбираемся. Оно очень дорогостоящее. Повторюсь, 7 миллионов тенге", - сказал главный специалист Управления физической культуры и спорта Актюбинской области Адильбек Дильжанов.