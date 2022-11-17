«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 17 Ноября
+7...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.35 KZT
  • €1 = 478.6 KZT
  • 1 RUB = 7.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В самом крупном бассейне Актобе 5 лет не меняли воду

Просмотров:25 Опубликовано: Сегодня, 06:33
В самом крупном бассейне Актобе 5 лет не меняли воду
Фото с сайта tengrinews.kz
Самый крупный бассейн в Актобе, где юные пловцы пожаловались на недомогание, снова в центре внимания. Выяснилось, что там целых пять лет не меняли воду. Оказалось, для администрации это слишком затратный процесс. И все это время воду просто хлорировали, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Проверить актюбинский бассейн потребовали в начале ноября. Родители уверяли, после занятий у детей стала появляться аллергическая сыпь и начинался кашель. Говорили, что все это связано с превышением хлора в воде.

Летом в спорткомплексе "Достык" уже был серьезный инцидент, когда во время соревнований 12 участникам стало плохо и их даже забрали в больницу. Было предположение, что они отравились реактивным веществом.

И вот сейчас выяснилось: из-за больших затрат администрация экономит на содержании спортивного объекта.

"В последний раз меняли воду в 2017 году, но это очень дорогостоящее мероприятие – замена воды. Фильтры также работают в норме. Но мы сейчас разбираемся. Оно очень дорогостоящее. Повторюсь, 7 миллионов тенге", - сказал главный специалист Управления физической культуры и спорта Актюбинской области Адильбек Дильжанов.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика