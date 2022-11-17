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Отдых в Турции летом 2023 года подорожает до 50%

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 06:38
Отдых в Турции летом 2023 года подорожает до 50%
Иллюстративное фото
Для тех, кто не готов к повышению, остается лишь раннее бронирование.

Отдых в Турции многим казахстанцам станет не по карману, передает Kazakh24.info со ссылкой на КТК.

Стоимость проживания в пятизвездочных отелях летом следующего года вырастет вдвое. В апартаментах классом ниже – на треть. Об этом предупредили представители гостиничного бизнеса.

Предприниматели объясняют, они вынуждены поднимать цены из-за ажиотажного спроса. В июле и августе отели в курортных городах Турции были загружены почти на 100%. И даже сейчас свободных мест практически нет. Также повлияла высокая продовольственная инфляция. С начала года некоторые продукты в Турции подорожали в пять раз.

Чтобы компенсировать расходы, власти решили увеличить минимальные зарплаты работникам гостиниц. Как рассказали отельеры, ценники уже поднялись на 20%, но по акциям раннего бронирования номера можно зарезервировать со скидкой.


Источник: kazakh24.info
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