Отдых в Турции летом 2023 года подорожает до 50%

Для тех, кто не готов к повышению, остается лишь раннее бронирование.



Отдых в Турции многим казахстанцам станет не по карману, передает Kazakh24.info со ссылкой на КТК.



Стоимость проживания в пятизвездочных отелях летом следующего года вырастет вдвое. В апартаментах классом ниже – на треть. Об этом предупредили представители гостиничного бизнеса.



Предприниматели объясняют, они вынуждены поднимать цены из-за ажиотажного спроса. В июле и августе отели в курортных городах Турции были загружены почти на 100%. И даже сейчас свободных мест практически нет. Также повлияла высокая продовольственная инфляция. С начала года некоторые продукты в Турции подорожали в пять раз.



Чтобы компенсировать расходы, власти решили увеличить минимальные зарплаты работникам гостиниц. Как рассказали отельеры, ценники уже поднялись на 20%, но по акциям раннего бронирования номера можно зарезервировать со скидкой.