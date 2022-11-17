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Закредитованность населения: казахстанцы просят платить им наличкой

Просмотров:722 Опубликовано: Сегодня, 07:56
Закредитованность населения: казахстанцы просят платить им наличкой
Иллюстративное фото
Председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова поделилась своим мнением о социально-экономической ситуации в стране.

По её словам, платежеспособность населения продолжает падать, а цены – расти. Все свои доходы, как считает Шаяхметова, многие граждане тратят лишь на еду. Об этом передаёт Ulysmedia.kz

«Мы видим, что в потребительской корзине большинство уходит на продукты питания и всё меньше на погашение кредитов или на покупку каких-либо товаров и инвестирования. Для предпринимателя это тоже падение платежеспособности его будущего клиента-потребителя» — сказала она.

Также глава «Народного банка» добавила, что некоторые казахстанцы просят выдавать им зарплату «наличкой» из-за высокой закредитованности.

«Многие приходят и говорят: «Платите, нам, пожалуйста, наличными, потому что у нас есть проблемные займы. Мы не можем получать на карточку». Эти моменты нарастают. Это угроза в будущем» — заявила Шаяхметова.

Напомним, 15 ноября стало известно, что жильё и продукты продолжают дорожать в Казахстане. Так, по информации Нацбанка, в годовом выражении инфляция достигла 18,8%, рост цен на продукты питания составил 23,1%.


Источник: alau.kz
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Комментарии ( 2 )

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Куато (Посетители) Сегодня, 10:50
«Мы видим, что в потребительской корзине большинство уходит на продукты питания и всё меньше на погашение кредитов или на покупку каких-либо товаров и инвестирования."

Инвестирование для рядового потребителя, является чем-то за гранью возможного. Потому , что только на еду и хватает тех крошек, которые принято считать заработной платой в стране.
 
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  • Ну Ну
  • tom2005
  • Куато
 divannyexpert (Посетители) Сегодня, 08:20
индексируйте ежегодно зарплаты с учетом инфляции
 
 

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