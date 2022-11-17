Закредитованность населения: казахстанцы просят платить им наличкой

Председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова поделилась своим мнением о социально-экономической ситуации в стране.



По её словам, платежеспособность населения продолжает падать, а цены – расти. Все свои доходы, как считает Шаяхметова, многие граждане тратят лишь на еду. Об этом передаёт Ulysmedia.kz



«Мы видим, что в потребительской корзине большинство уходит на продукты питания и всё меньше на погашение кредитов или на покупку каких-либо товаров и инвестирования. Для предпринимателя это тоже падение платежеспособности его будущего клиента-потребителя» — сказала она.



Также глава «Народного банка» добавила, что некоторые казахстанцы просят выдавать им зарплату «наличкой» из-за высокой закредитованности.



«Многие приходят и говорят: «Платите, нам, пожалуйста, наличными, потому что у нас есть проблемные займы. Мы не можем получать на карточку». Эти моменты нарастают. Это угроза в будущем» — заявила Шаяхметова.



Напомним, 15 ноября стало известно, что жильё и продукты продолжают дорожать в Казахстане. Так, по информации Нацбанка, в годовом выражении инфляция достигла 18,8%, рост цен на продукты питания составил 23,1%.